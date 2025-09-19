Venerdì 26 settembre su Canale 5, alle ore 21:20, andrà in onda la consueta tripletta di episodi della serie Tradimento. In queste puntate Guzide affronterà Sezai, rivelando di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman. Nel frattempo Selin, sconvolta dalla notizia della morte della sorella, verrà trasferita in una clinica psichiatrica. Kadriye invece è determinata a riconnettersi con il figlio e si presenterà in hotel per incontrare Kahraman. Inoltre Yesim e Umit si troveranno coinvolti in un pericoloso incontro di lavoro e dovranno gestire gli atteggiamenti viscidi di un cliente.

La difficile riconciliazione tra Kadriye e Kahraman

La tensione tra Kadriye e Kahraman raggiungerà un punto critico quando la donna, spinta dal desiderio di avvicinarsi al figlio, si presenterà da lui. Tuttavia Kahraman, ancora scosso dalle rivelazioni sul suo passato, la respingerà duramente. A consolare Kadriye arriverà Sezai, il quale cercherà di darle speranza, suggerendo che il tempo potrà sanare le ferite e permettere loro di costruire un legame più forte. Nel frattempo Tolga cercherà di rimettere insieme i pezzi della sua vita, chiedendo perdono a Oltan per i sospetti infondati sulla morte di Serra. I due giovani riusciranno a trovare un terreno comune per ristabilire la loro amicizia.

Yesim e Umit in pericolo durante un colloquio di lavoro

La giornata di Yesim e Umit prenderà una piega drammatica quando si troveranno di fronte a un cliente viscido durante un colloquio di lavoro. L'uomo, più interessato a Yesim che al lavoro stesso, scatenerà la reazione furiosa di Umit che lo affronterà con violenza. La situazione degenererà ulteriormente quando il cliente estrarrà una pistola, ferendo Umit alla mano. Sconvolti dall'accaduto, Yesim e Umit torneranno dall'ospedale per raccontare tutto alla famiglia Yenersoy.

Nel frattempo tra Yesim e Dundar nascerà un'intesa particolare, che li porterà a trascorrere del tempo insieme e a conoscere meglio le rispettive famiglie.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nella puntata precedente di Tradimento, andata in onda venerdì venerdì 19 settembre, Dundar si era riconciliato con Guzide e Tarik e avevano organizzato una cena insieme a Ozan, Umit e Zeynep. Oylum si era impegnata in cucina per preparare piatti speciali per Kahraman, ma le sue intenzioni erano state messe in dubbio da Mualla. Kahraman aveva chiesto a Oylum di lasciare la casa, ma lei si era rifiutata, costringendo l'uomo a andarsene. Tolga, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, aveva scoperto che Oylum gli aveva donato un rene e aveva cercato di ringraziarla, ma la situazione si era complicata ulteriormente con le rivelazioni di Mualla.

Infine Serra era caduta dalle scale ed era stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato invano di salvarla.