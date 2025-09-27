Venerdì 3 ottobre, su Canale 5 alle 21:20, andranno in onda degli episodi intensi di Tradimento. Kadriye svela a Guzide il suo passato con Tahir Dicleli, mentre Kahraman decide di cambiare cognome, segnando un nuovo capitolo nella sua vita. Nel frattempo Oylum visita la tomba del padre e si trova ad affrontare il confronto con Ilgin, che vuole diseredare il figliastro. Ma gli intrighi non finiscono qui: Umit tenta di avvicinarsi a Yesim, mentre Azra ricatta Ipek con un video compromettente, scatenando un vortice di tensione e rivelazioni.

Kahraman e Kadriye: nuovi inizi e verità svelate

Kahraman, deciso a scoprire la verità sulla sua famiglia, si confronterà con Mualla e deciderà di adottare ufficialmente il cognome "Dicleli". Questa scelta segna un passo significativo nella sua vita, ridefinendo il suo ruolo all'interno della famiglia. Nel frattempo Kadriye, col cuore pesante, racconta a Guzide della sua relazione passata con Tahir Dicleli portando alla luce segreti di famiglia che potrebbero alterare gli equilibri. Questo atto di sincerità potrebbe però creare nuove tensioni, soprattutto con Sezai, il cui legame con Kadriye è ancora forte.

Intrighi e ricatti: Azra e il video compromettente

Azra, stanca della sua posizione subordinata, decide di prendere il controllo della sua vita.

Utilizza un video compromettente, in cui si vede Ipek spingere Serra, per tentare un ricatto. Tuttavia Ipek si rifiuta di cedere al ricatto, costringendo Azra a cambiare strategia. Propone così allo zio Tarik uno scambio: in cambio della casa di Tarik a Sisli, consegnerà il video. Tarik accetta e utilizza il filmato per mettere pressione su Sezai, spingendolo a divorziare da Guzide. Questo scatenarsi di eventi mette in luce le dinamiche di potere e le tensioni latenti tra i personaggi, promettendo sviluppi drammatici.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nella puntata precedente di Tradimento, Guzide ha attaccato Sezai, rivelando di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman. La notizia della morte della sorella ha portato Selin a un crollo emotivo, tanto da essere trasferita in una clinica psichiatrica privata.

Nel frattempo Yesim e Umit sono stati coinvolti in un incidente durante un colloquio di lavoro, che si è concluso con il trasferimento di Umit. Tra Yesim e Dundar è scattata una scintilla, mentre Tolga ha chiesto perdono a Oltan, ricostruendo il loro legame. In un clima di forte tensione, Sezai e Tarik si sono affrontati a casa di Guzide, culminando in una violenta rissa, mentre Kahraman ha rivelato a Oylum la sua vera maternità, gettando nuova luce su vecchie storie e segreti.