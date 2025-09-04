Le cose si stanno mettendo malissimo per Roberto. L'imprenditore ha alle spalle un'accusa di omicidio da cui è stato scagionato per legittima difesa, oltre a diverse denunce per aggressione, l'ultima delle quali risale a pochissimo tempo fa ed è ai danni di Alberto. Un profilo simile, come prevedibile, spingerà gli inquirenti ad approfondire ogni dettaglio della vicenda.

Ferri, sentendo il terreno franargli sotto i piedi, tenterà un gesto a dir poco disperato, recandosi da Gennaro e supplicandolo di non denunciarlo. Gagliotti, però, si rifiuterà senza esitazione e inizierà a meditare vendetta.

La mossa disperata di Roberto Ferri

Consapevole della gravità della sua posizione, Ferri farà un tentativo disperato e proverà a parlare con Gennaro nella sua stanza d'ospedale. Roberto penserà di fare leva sul buon senso del suo rivale, sottolineando il possibile danno d'immagine per i Cantieri e appellandosi al fatto che, per un lungo periodo, i due hanno avuto un rapporto molto amichevole.

Come prevedibile, però, il piano di Ferri fallirà miseramente. Gennaro non ha alcuna intenzione di lasciar perdere e deciderà di fare tutto ciò che è in suo potere per farla pagare a Roberto, ottenere la sua vendetta e ricavare un vantaggio personale dai Cantieri, considerando che, in questo modo, si libererebbe del suo socio rivale.

I fratelli Gagliotti si uniscono

Vinicio non ha mai condiviso i metodi del fratello maggiore, ma l'affetto che prova per lui lo spingerà a restargli accanto in un momento così delicato. Gennaro, consapevole di non potersi fidare di nessun altro, userà ogni arma pur di manipolarlo e tenerlo dalla sua parte. Già nelle puntate in onda si è visto come riesca a condizionarlo con abilità, raccontando soltanto una parte della verità sull'incidente e piegando i fatti a proprio vantaggio.

Il piano di Gennaro

Nelle prossime puntate Gennaro deciderà di tornare ai Cantieri, lasciando Marina sola a fronteggiarlo. Vinicio invece si ritroverà in mezzo a due fuochi. Da una parte ci sarà il fratello che lo spingerà a restare al suo fianco in nome della famiglia Gagliotti, dall'altra Alice che sognerà soltanto di ricominciare altrove e di lasciarsi tutto alle spalle.

Su questa vicenda peserà anche il dubbio sulla reale cecità di Gennaro. Non è chiaro quali esami abbia fatto e se sia riuscito a ingannare i medici. Potrebbe avere solo una cecità parziale e star gonfiando i sintomi o, al contrario, essere davvero rimasto cieco. In ogni caso l'uomo apparirà determinato a sfruttare questa condizione per liberarsi di Ferri e non è escluso che possa proporre un accordo in cui l'unico a guadagnarci sarà proprio lui, in cambio del ritiro della denuncia.