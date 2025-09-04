Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Sarp scoprirà che Sirin Sarikadi è l'unica che può salvare Bahar Cesmeli grazie al suo midollo osseo. L'uomo rintraccerà l'ex cognata a casa di Suat, dove la pregherà in ginocchio di aiutare la sua prima moglie in gravi condizioni.

Ceyda chiede a Sarp di rintracciare Sirin

Sarp incontrerà Nisan e Doruk quando si presenterà in ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute di Bahar, che accuserà un nuovo svenimento. Enver, a questo punto, rimprovererà aspramente l'ex genero per il suo comportamento capace di destabilizzare i due bambini.

Ceyda, invece, chiederà a Sarp di farle un importante favore, chiedendogli di rintracciare Sirin, l'unica capace di salvare Bahar grazie al suo midollo osseo. L'uomo si recherà da Piril, alla quale rivelerà di aver scoperto che la sua prima famiglia è ancora viva e Bahar gravemente malata. La donna proverà compassione per suo marito e gli dirà il luogo dove poter trovare Sirin.

Sarp supplica l'ex cognata di donare il suo midollo osseo a Bahar

Dagli spoiler della serie tv turca si apprende che Piril porterà Sarp a casa di suo padre Suat dove Sirin li informerà di non voler uscire dalla sua stanza finché Bahar non sarà morta. L'uomo supplicherà l'ex cognata di recarsi in ospedale e donare il suo midollo osseo per salvare la sua prima moglie.

Sirin accetterà di aiutare la sorellastra ma prima rassicurerà Suat. La giovane gli dirà che può stare tranquillo perché non ci sarà un ritorno di fiamma tra Sarp e Bahar anche se non morisse.

Sirin raggiungerà poi l'ospedale e armata di finto sorriso annuncerà alla sorellastra di essere arrivata per salvarle la vita. La decisione susciterà la gioia di Hatice, che chiederà a Enver di non far arrabbiare la loro figlia per evitare ulteriori grattacapi. Nonostante questo, il sarto inizierà a porsi delle domande su dove si sia nascosta Sirin durante la sua fuga.

Enver ha accusato un infarto durante la fuga con Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio settembre su Canale 5, Enver e Sarp si sono incontrati come da accordi ma improvvisamente sono giunti sul posto gli uomini di Suat.

Il sarto ha accusato un malore durante la fuga e l'ex genero l'ha accompagnato in ospedale. Enver è stato portato subito in sala operatoria per essere sottoposto ad un'operazione al cuore. Tutta la famiglia comprese Ceyda e Yeliz si sono ritrovate ad aspettare sue notizie in sala d'attesa. Anche la dottoressa Jale ha raggiunto l'ospedale per cercare di avere informazioni dai medici.