Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati una settimana fa, o almeno lo hanno annunciato sabato scorso con un comunicato social. Dopo giorni di gelo, i due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne sono tornati al centro dell'attenzione per un possibile incontro: la ragazza ha postato una foto mentre stava andando a Roma in treno, ma chi sperava che stesse raggiungendo l'ex fidanzato dovrà ricredersi perché quella sera stessa lui è stato avvistato in discoteca con gli amici.

Il viaggio di Cristina che riaccende le speranze dei fan

Sabato 20 settembre è arrivata la conferma che tutti aspettavano: Gianmarco e Cristina si sono lasciati, ed è stato lui il primo ad ufficializzarlo con un messaggio che ha postato sui social.

A distanza di una settimana da quest'annuncio, tra i due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne sembra non essere cambiato nulla.

Venerdì sera, infatti, l'ex corteggiatrice ha pubblicato una foto che si è scattata in treno mentre stava raggiungendo Roma, e alcuni fan si sono chiesti se era diretta nella capitale per un confronto con l'ex fidanzato.

Il racconto dell'incontro in un locale

Qualche ora fa, però, un'utente di X ha risposto indirettamente a questa domanda raccontando di aver incontrato Gianmarco in discoteca la sera precedente.

"Sai se c'era anche Cristina? Era a Roma ieri", ha chiesto una fan che evidentemente spera ancora in un ritorno di fiamma tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne.

"Era con il suo solito gruppo di amici", ha chiarito la ragazza che ha incrociato Steri casualmente in un locale di Roma.

Stando a questo racconto, dunque, Ferrara non ha raggiunto la capitale per l'ex fidanzato, anzi lui ha trascorso gran parte della serata di venerdì a ballare e a divertirsi con i suoi amici.

Attesa per il faccia a faccia in studio

Dopo aver postato i comunicati che hanno confermato la rottura, Gianmarco e Cristina non sono più tornati sull'argomento.

Nell'ultima settimana, infatti, i due ragazzi hanno usato i social solo per lavoro (lui per promuovere la sua attività di barbiere, lei per sponsorizzare prodotti di vario genere) e non hanno fatto più riferimento al loro rapporto e alle ragioni per le quali è finito.

Molti fan, però, sono ancora in attesa di assistere ad un confronto tra Steri e Ferrara negli studi di Uomini e donne, un po' come è accaduto a tutte le coppie che si sono separate durante l'estate.

Lunedì 29 e martedì 30 settembre ci saranno due nuove registrazioni, e sono in tanti a sperare in un'ospitata di Gianmarco e Cristina per sapere qualcosa in più sul perché si sono lasciati a meno di quattro mesi di distanza dalla scelta.