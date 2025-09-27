Mediaset modifica il palinsesto de La forza di una donna dal 28 settembre 2025. L'appuntamento con la soap sarà ridotto sia nel daytime feriale che nel weekend.
I vertici dell’azienda hanno deciso di sacrificare la messa in onda della serie turca per lasciare spazio all'appuntamento con Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, pronto a debuttare con la nuova edizione.
Modificato il palinsesto de La forza di una donna da domenica 28 settembre
La programmazione de La forza di una donna si appresta a subire dei nuovi cambiamenti da domenica 28 settembre, giorno in cui non andranno più in onda episodi nel pomeriggio festivo.
A farne le spese non sarà solo la soap turca, ma anche l'appuntamento con Beautiful, dato che dalle 14 alle 16 tornerà in onda l'appuntamento con Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda per tutta la stagione 2025/2026 su Canale 5.
Il ritorno del talent comporterà anche un inizio anticipato per Verissimo, che nel pomeriggio domenicale andrà in onda dalle 16 alle 18:40.
La soap La forza di una donna perde spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5
Le modifiche alla programmazione de La forza di una donna non riguarderanno solo la domenica pomeriggio, ma anche il pomeriggio feriale.
La soap opera, da lunedì 29 settembre, non andrà più in onda con degli episodi della durata di 35 minuti: Mediaset ha scelto di ridurli nel palinsesto che va dal lunedì al venerdì, trasmettendoli dalle 16:05 alle 16:25.
Appena 20 minuti al giorno in compagnia delle vicende di Bahar, Sarp e Arif, mentre al sabato pomeriggio si continuerà a puntare sulla messa in onda delle puntate extra-large che andranno in onda dalle 14:30 alle 16:30.
Al momento, questa è la nuova programmazione autunnale, ma non si esclude che possano esserci ulteriori variazioni nel corso delle prossime settimane legate alla durata e agli orari di inizio.
Bahar e Sarp decidono di riprovarci nelle prossime puntate della soap opera turca di Canale 5
Intanto, le anticipazioni della soap rivelano che Bahar accetterà di darsi una seconda chance con Sarp.
Dopo il suo ritorno a casa, non potrà ignorare la presenza del padre dei suoi due figli e, dopo un incidente che metterà a repentaglio la loro vita, deciderà di riprendere in mano le redini della loro relazione.
Il destino, però, non sarà dalla loro parte, dato che Sirin interverrà per ostacolare il loro amore e finirà per causare la morte di Sarp.