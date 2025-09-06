Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati. L’annuncio della fine della relazione, nata nell’ultima edizione di Uomini e Donne, è stato dato da Francesco, ex cavaliere del dating show. La notizia della rottura è emersa nel pomeriggio di sabato 6 settembre, attraverso un’intervista rilasciata da Relli al magazine di Lorenzo Pugnaloni. Dopo una vacanza, i due hanno avuto un litigio e Francesco ha deciso di interrompere il rapporto.

Francesco e Morena si sono lasciati

Francesco e Morena hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5 nel mese di maggio.

La coppia ha spesso condiviso foto e video sui rispettivi profili social e, di recente, anche alcuni scatti durante una vacanza. È stato proprio in quel periodo che il rapporto ha iniziato a incrinarsi. In un’intervista, Francesco ha raccontato quanto accaduto: "Dopo la vacanza abbiamo discusso e litigato, e ho preferito chiudere, perché secondo me non ci sono i presupposti per andare avanti".

Francesco ha lasciato Morena assumendosi le responsabilità

Nel frattempo, l’ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne ha chiarito che la decisione di interrompere la relazione non è stata condivisa con Morena, che ha quindi subito la rottura. Francesco ha dichiarato: "Non sono adatto a lei". Inoltre, ha aggiunto: "I litigi, secondo lei, sono dovuti a mie mancanze.

Per questo mi sono assunto le responsabilità e ho deciso di chiudere". Relli ha anche invitato a sentire la versione di Morena per avere un quadro più completo. Intanto, ha rivelato che la ragazza starebbe soffrendo per la fine della relazione, esprimendo preoccupazione per lei: "Sta male e capisco tutto, voglio che almeno su questo ne esca bene".

Per questo motivo, Francesco ha auspicato che si evitino attacchi nei confronti della sua ex fidanzata. Morena, dal canto suo, non ha ancora replicato alle parole di Francesco e non è escluso che possa raccontare la sua versione non appena si sentirà pronta.

Morena e Francesco hanno lasciato Uomini e Donne dopo poche settimane di conoscenza

L’amore tra Morena Farfante e Francesco Relli è nato nell’edizione 2024/25 di Uomini e Donne, poche settimane prima della conclusione del programma per la pausa estiva.

La dama del parterre over ha mostrato fin da subito un forte interesse nei confronti di Relli, esprimendo parole importanti per lui. Francesco, invece, ha preferito procedere con maggiore cautela nella fase iniziale della frequentazione. Dopo qualche momento di incertezza, la coppia ha deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi, mostrandosi subito affiatata anche lontano dalle telecamere e condividendo foto e video con i rispettivi follower sui social.