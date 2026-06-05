L’attesa per i fedelissimi del grande magazzino più amato d’Italia sta per volgere al termine. Sebbene la programmazione ufficiale di Rai 1 preveda il ritorno in onda de Il Paradiso delle signore per settembre, i corridoi e le vetrine che hanno segnato la storia della moda milanese sono già tornati a vivere. A partire da lunedì 25 maggio, la macchina produttiva è entrata ufficialmente nel vivo: gli attori hanno ripreso a calcare il set per girare i nuovi episodi, quelli che ci traghetteranno nell'avvincente narrazione del prossimo autunno, promettendo colpi di scena destinati a tenere il pubblico incollato allo schermo sin dal primo momento.

Verso nuovi equilibri: le prime anticipazioni sui protagonisti

L’attenzione è tutta rivolta a come ritroveremo i nostri beniamini dopo la lunga pausa estiva. Le prime indiscrezioni che emergono dal set parlano di una stagione di grande fermento, in cui le vicende personali dei protagonisti si intrecceranno con nuove sfide professionali e sentimentali. In particolare, per personaggi come Odile e Marcello, il ritorno sul set segna l'inizio di una fase di profondo cambiamento. Stando ai primi spunti circolati, il loro arco narrativo si preannuncia denso di incognite: vedremo Marcello più determinato che mai a consolidare la sua posizione e triste, mentre Odile che, con la sua inconfondibile personalità, sarà chiamata a confrontarsi con dinamiche inedite.

Non si tratterà di semplici ripartenze, ma di una vera e propria evoluzione dei caratteri che, attraverso scontri, alleanze inaspettate e nuovi misteri, ridefiniranno gli equilibri precari dell'intero grande magazzino.

Un set corale: il ritorno in massa dei volti iconici

Il ritorno al lavoro non riguarda solo i singoli personaggi, ma coinvolge l'intero cast che rende Il Paradiso delle signore un fenomeno di costume unico nel panorama televisivo italiano. Il set è tornato a pulsare grazie alla presenza massiccia di tutti i protagonisti principali, già pronti a girare le sequenze fondamentali della prossima stagione. Le riprese hanno visto il rientro in scena di Marta e di Enrico, le cui vicende continueranno a tenere banco con risvolti sorprendenti.

Il dinamico Marcello e l'intrepido Matteo sono già al centro delle scene più calde, affiancati dal carismatico Gianlorenzo e dal meticoloso Roberto. Il quadro del cast impegnato sul set è completato dalla presenza di Mirella, dal sempre discusso Umberto – figura centrale in ogni equilibrio di potere – e dalla già citata Odile. Questa ripresa corale, serrata e senza pause, conferma la volontà degli autori di non lasciare nulla al caso, garantendo una stagione inaugurale che punta a superare, per ritmo e intensità drammatica, tutto ciò che abbiamo visto finora.