Sono passati diversi giorni da quando Gianmarco Steri ha ufficializzato la fine della relazione con Cristina Ferrara, ma sul web c'è ancora chi ha qualcosa da dire. Come dimostrano alcuni screenshot che Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano hanno ricevuto e poi postato su Instagram, una zia dell'ex tronista di Uomini e donne avrebbe criticato aspramente la corteggiatrice definendola "viziata" e interessata solo ai viaggi e alle cose superficiali.

I commenti contro Cristina

La storia tra Gianmarco e Cristina è finita, e da quello che è emerso sarebbe stato lui a prendere la decisione definitiva.

Sui social in molti si sono schierati dalla parte dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne, che sarebbe stata lasciata nonostante avrebbe cercato di tenere unita la coppia fino all'ultimo.

A difendere Gianmarco, però, ci ha pensato una persona che dovrebbe conoscerlo molto bene: su Instagram si possono trovare diversi commenti che una sua zia ha scritto per rispondere a chi sta dando ragione a Cristina e di conseguenza sta attaccando suo nipote.

"Cristina è viziata e troppo sopravvalutata", si legge in uno screenshot che Deianira Marzano ha ricevuto da un follower prima di repostarlo tra le storie del suo account.

"Ma perché lui le permette di dire queste cose?", si è chiesta l'autrice di questa segnalazione, che potrebbe mettere nei guai l'ex tronista del dating show.

Altre frecciatine sui social

Anche a Lorenzo Pugnaloni è arrivata una segnalazione su un commento poco carino che la zia di Gianmarco ha scritto contro Cristina dopo l'annuncio della rottura.

"Ha ragione di che? I primi tempi le stava bene che lui stesse sempre a Salerno e che facevano solo viaggi. Lui ha due negozi da gestire, e non dimenticate che lei in puntata l'ha mandato a quel paese davanti a tutti, quindi non so se era davvero così interessata. Dopo la scelta, non è detto che la conoscenza vada bene fuori", si legge su Instagram.

No vabbè ma la zia tutto apposto💀

Che poi questa retorica che Cristina ha chissà quale vita quando a Milano faceva la segretaria e a Salerno lavora nel negozio di famiglia non sanno più a che attaccarsi pur di non ammettere che lui non voleva nulla di serio#coatters #cristiners https://t.co/PqTXf20S7P — fiorde (@ilkarmaesista) September 22, 2025

Il parere degli utenti di X

Le parole della zia di Gianmarco hanno fatto storcere il naso a molti fan di Uomini e donne, soprattutto a chi pensa che lei non dovrebbe intromettersi nella vicenda attaccando Cristina tramite i social.

"Ma la zia sta bene?", "Questa retorica che Cristina chissà che vita fa, quando a Milano era una segretaria e a Salerno lavora nel negozio di famiglia", "Non sanno più dove attaccarsi pur di non ammettere che lui non voleva nulla di serio", "Ma i parenti quando impareranno a tacere?", "Pensa in che ambiente ha dovuto vivere Cristina in questi mesi, povera", "Lui ha passato più tempo con gli amici che con la fidanzata dopo la scelta, è un dato di fatto", si legge su X in questi giorni.