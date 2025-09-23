Sirin farà un ritratto di Suat nella puntata de La forza di una donna di lunedì 29 settembre e lo disegnerà più giovane: "Questo è ciò che vedo", dirà lusingando l'uomo.

Le anticipazioni rivelano che Hatice si recherà personalmente alla lussuosa villa di Suat per chiedere a Sirin di tornare con lei. Non sarà facile convincere la ragazza che sarà ancora molto provata dall'ultimo litigio con i suoi genitori. Hatice, tuttavia alla fine riuscirà a portare Sirin a casa con sé, ma Enver non ne sarà affatto felice.

Hatice andrà da Suat per chiedere perdono a Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar tornerà a casa guarita e festeggerà con i suoi cari. Hatice sarà al settimo cielo, tanto che si lascerà andare anche a danzare con Enver e i bambini. La donna, tuttavia, non potrà mai mettere da parte Sirin, ai suoi occhi molto fragile, e non avrà intenzione di lasciarla ancora da Suat. Quest'ultimo, intanto, trascorrerà la serata alla villa con la ragazza e scoprirà che Sirin ha un grande talento con il disegno. La sorella di Bahar, infatti, si impegnerà in un ritratto di Suat e lui apprezzerà molto. "Nel disegno sono più giovane", dirà l'uomo a Sirin ringraziandola per il pensiero nei suoi confronti.

Lei con un sorriso gli risponderà: "Disegno ciò che vedo" e continuerà a lusingarlo. Nel frattempo, alla villa arriverà una visita inaspettata: Hatice si presenterà da Sirin e Suat per chiedere a sua figlia di tornare a casa con lei. In un primo momento, il padrone di casa rifiuterà la visita di Hatice, ma quando sentirà che Sirin vuole parlarle, la lascerà entrare. "Hai bisogno di altro per Bahar? Rene, cuore, cervello?", chiederà Sirin in modo sarcastico a sua madre.

Enver non sarà felice di riprendere Sirin in casa

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 29 settembre, Hatice chiederà a Sirin di tornare a casa con lei. "Qui è molto bello, io sono di buon umore", dirà la ragazza prima di ricordare a sua madre che è stata cacciata di casa in piena notte.

Hatice addosserà la colpa a Enver che ha avuto una reazione di rabbia verso sua figlia e si scuserà per lui. "Potevi difendermi e invece lo hai appoggiato", dirà Sirin offesa. Hatice sarà mortificata e implorerà sua figlia di perdonare lei e suo marito per averla trattata male. La ragazza accetterà, ma il rientro non sarà dei migliori. Enver, infatti, accetterà sua figlia ma sarà evidente il suo fastidio nei suoi confronti. Appena Sirin arriverà, il sarto andrà in un'altra stanza dicendo di essere molto impegnato.

Perché Sirin si trova di nuovo da Suat?

Nelle puntate precedenti, dopo il trapianto, Sirin ha saputo che Sarp è andato in ospedale da Bahar. La ragazza, tormentata dalla gelosia, ha inviato sul telefono di suo cognato le loro foto in intimità ma a vederle è stata Piril.

La moglie di Sarp è andata su tutte le furie ed è corsa in ospedale a cercare Sirin per darle una lezione. Ceyda ha capito le cattive intenzioni della donna nei confronti della sorella di Bahar e le ha rivelato che la ragazza si trovava a casa dei suoi genitori. Piril è corsa lì e ha detto tutto a Hatice e Enver: "Sirin sta con mio padre e Sarp". Quando la donna ha mostrato le foto in intimità con Sarp, Enver ha perso la pazienza e ha schiaffeggiato sua figlia. Hatice ha rimproverato Sirin e questa volta non ha potuto difenderla in alcun modo. Alla fine, Enver ha cacciato sua figlia di casa in piena notte e ha permesso a Piril di restare a dormire da loro.