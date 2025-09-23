Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano una scoperta destinata a far discutere. Nella puntata che andrà in onda giovedì 2 ottobre alle 16 su Rai 1, Adelaide verrà a sapere che l'auto su cui viaggiavano Marcello e Rosa ha avuto un guasto. Tancredi, nel frattempo, inizierà a nutrire sospetti sull'accaduto, poiché l'imprevisto ha impedito a Barbieri e Camilli di presentarsi all'appuntamento con Margherita Hack. Nel frattempo, Roberto noterà che Mimmo non sembra sereno, mentre Elvira e Salvatore esprimeranno gratitudine alle Veneri per il loro sostegno.

Marcello confessa ad Adelaide quanto accaduto con Rosa

Marcello farà ritorno dalla breve trasferta e incontrerà nuovamente Adelaide, con l'intenzione di chiarire quanto accaduto durante il viaggio di lavoro. Barbieri le confiderà che l'auto su cui viaggiavano lui e Rosa ha avuto un guasto, motivo per cui né il direttore de Il Paradiso delle signore né la giornalista hanno potuto partecipare all'importante appuntamento con Margherita Hack. Nel frattempo, Tancredi Di Sant'Erasmo troverà la situazione piuttosto sospetta e inizierà a nutrire forti dubbi sull'accaduto.

Umberto riceve le foto di Marcello e Rosa

Nel frattempo, un colpo di scena scuoterà gli equilibri quando Umberto riceverà dal detective da lui ingaggiato alcune foto compromettenti che ritraggono Marcello e Rosa insieme durante la trasferta.

Elvira e Salvatore, invece, esprimeranno gratitudine a Irene e alle Veneri per i preziosi consigli ricevuti in vista del loro trasferimento a Taormina. Concetta darà il suo pieno sostegno a Ciro, incoraggiandolo a gestire da solo il lavoro al Gran Caffè Amato durante l'assenza di Salvo. Le vicende si concentreranno anche su Mimmo, che si preparerà a ricevere un encomio per l'atto eroico compiuto a maggio, quando salvò la vita a Enrico. Tuttavia, Roberto noterà che il giovane Burgio non sembra affatto entusiasta della cerimonia. Infine, Enrico, ancora alle prese con il problema alla mano, si confronterà con Tancredi per avere informazioni sull'intervento chirurgico che gli ha permesso di tornare a camminare normalmente.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa è rimasta a Milano

Nelle precedenti puntate della soap trasmesse su Rai 1, Rosa è stata convinta da Roberto a restare a Milano. Landi le ha, infatti, proposto di occuparsi di una nuova rubrica giornalistica. Nel frattempo, Elvira e Salvatore hanno trascorso un fine settimana al mare per far respirare aria buona al piccolo Andrea, afflitto da una tosse persistente. Il bambino ha mostrato un lieve miglioramento delle sue condizioni di salute grazie alla breve permanenza lontano dalla città.