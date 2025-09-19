Lunedì 22 settembre prenderà il via la nuova edizione di Uomini e donne, ma Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che nello stesso giorno si terrà anche la prima delle due registrazioni previste per la settimana. Dopo l’addio tra le lacrime a Mario Lenti, Gemma Galgani tornerà a cercare il principe azzurro che sogna di incontrare da oltre 16 anni. Intanto, tra i fan circola l’ipotesi che proprio in quella data possa essere presentato il “sostituto” di Rosario Guglielmi.

Le date dei prossimi appuntamenti con il cast

Le registrazioni dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne sono iniziate quasi un mese fa, ma i telespettatori potranno vederle su Canale 5 solo a partire dal 22 settembre.

Dopo un’estate di attesa… ☀️ Finalmente torna #UominieDonne: da LUNEDÌ alle 14:45 su Canale 5 💖 pic.twitter.com/UpABz8Wltm — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 19, 2025

Quel giorno, inoltre, il cast si ritroverà in studio per nuove riprese e la curiosità di molti è per come si comporterà Gemma a una settimana di distanza dalla fine della sua conoscenza con Mario.

Martedì scorso, la dama ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere, ma l'ha fatto tra le lacrime: le anticipazioni svelano che Galgani ha pianto e Tina l'ha consolata portandole dei fazzolettini da dietro le quinte.

Lunedì prossimo, Gemma dovrebbe ricominciare la sua ricerca dell'anima gemella, e potrebbe farlo avvicinandosi o a un nuovo cavaliere del parterre oppure accettando il corteggiamento di qualche nuovo arrivato.

Le teorie su un tronista al posto di Rosario

Nel corso delle registrazioni che sono in programma il 22 e il 23 settembre, potrebbe essere presentato il tronista che andrebbe a sostituire Rosario nella prima parte della stagione.

Da giorni si sa che il protagonista di Temptation Island ha dovuto rinunciare all'esperienza a Uomini e donne dopo una sola puntata (l'ex fidanzata Lucia ha raccontato della loro intimità dopo che lui ha accettato il trono), quindi c'è chi si aspetta di vedere un'altra persona al suo posto.

Soltanto quando trapeleranno le anticipazioni delle riprese di lunedì e di martedì prossimo, però, si scoprirà se la redazione sceglierà di affiancare un terzo tronista a Flavio e a Cristiana oppure no.

Il ritorno in televisione dopo quasi quattro mesi

I fan hanno dovuto fare a meno di Uomini e donne per un lunghissimo periodo: l'ultima puntata inedita, infatti, è andata in onda il 31 maggio scorso ed era quella interamente dedicata alla scelta di Gianmarco (trasmessa in prima serata).

La redazione è tornata al lavoro il 26 agosto, quando sono iniziate le registrazioni della nuova edizione, ma il format tornerà in onda regolarmente dal 22 settembre alle 14:45.