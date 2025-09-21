Lunedì 22 settembre inizierà la messa in onda della nuova edizione di Uomini e donne, quella che si sta registrando dallo scorso 26 agosto. Sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che i fan vedranno fino a venerdì prossimo, a partire dal "no" di Gemma Galgani ad un confronto chiarificatore con Arcangelo Passirani dopo l'estate. Gloria Nicoletti, invece, tornerà in studio per confermare la rottura con Guido Ricci, poi si riaccomoderà nel parterre.

Gli spoiler della prima settimana di programmazione

L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per finire: il 22 settembre sarà trasmessa in tv la prima puntata dell'edizione 2025/26 del dating-show, quella che è stata registrata quasi un mese fa.

Le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda fino da lunedì a venerdì prossimo, svelano che Gemma sarà subito protagonista con confronti, decisioni inaspettate e nuovi interessi.

Al debutto, dunque, la dama avrà un faccia a faccia con Arcangelo, ma a sorpresa si rifiuterà di andare a bere un caffè con lui per provare a chiarire le incomprensioni del recente passato.

Durante l'estate, infatti, il cavaliere ha dichiarato che sarebbe pronto a ricucire il rapporto con Galgani (in amicizia), ma in studio lei dirà di "no" nel rispetto del sentimento che ha provato mesi fa e che le impedirebbe di diventare amica di un uomo che le piaciuto molto.

Fine della storia tra Guido e Gloria

Dal 22 al 26 settembre i telespettatori assisteranno anche ad un confronto tra Gloria e Guido, il primo davanti alle telecamere dopo la fine della loro relazione.

Le anticipazioni del web, dunque, svelano che la dama e il cavaliere confermeranno la loro intenzione di proseguire il percorso separatamente, tant'è che dopo il faccia a faccia si riaccomoderanno entrambi nel parterre.

Alle prime puntate della nuova edizione di Uomini e donne parteciperanno anche Asmaa e Cristiano, ospiti in studio con il figlio Luay, che è nato lo scorso luglio.

Il debutto dei tronisti Flavio e Cristiana

Le puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, vedranno l'esordio di Flavio e Cristiana sulla poltrona rossa.

Maria De Filippi manderà in onda i video di presentazione dei due ragazzi ai quali ha affidato il ruolo di tronisti della prima parte della stagione: lui è stato uno dei single più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island, lei è una speaker radiofonica di 22 anni alla prima esperienza in televisione.

I giovani faranno la conoscenza dei loro corteggiatori, inizieranno a interagire con loro e poi saranno chiamati a fare i nomi delle persone con le quali faranno le prime esterne.