L'edizione 2025 del Grande Fratello è agli sgoccioli: tra meno di una settimana, infatti, sarà eletto il vincitore tra i cinque concorrenti che accederanno all'ultima puntata. Chi ha scommesso su bwin, AdmiralBet, Snai e NetBet, dà per scontato il trionfo di Anita: la vittoria delle piercer è quotata da 1.75 a 1.95. Jonas è saldamente al secondo posto nelle classifiche di tutti i siti dei bookmakers appena citati, tant'è che il suo successo è quotato tra 4.00 e 4.50.

Anita verso il successo senza rivali

Questo 15 dicembre i concorrenti del Grande Fratello scopriranno che la finale è stata rinviata a giovedì prossimo: gli inquilini della casa, infatti, sono ancora convinti che la finale sarà tra poche ore e sembra che gli autori non li informeranno della novità prima dell'inizio della diretta della puntata di lunedì sera.

Per conoscere il vincitore dell'edizione 2025 del reality, dunque, i fan dovranno aspettare qualche giorno in più, anche se sul web c'è un nome che sembra super favorito rispetto a tutti gli altri.

Le agenzie bwin, AdmiralBet e Snai danno Anita come vincitrice con una quota di 1.75; su NetBet, invece, il trionfo della giovane è quotato a 1.95.

L'unico finalista che secondo i bookmakers potrebbero ostacolare la piercer è il suo fidanzato Jonas. La vittoria de modello, infatti, è quotata 4.00 su bwin, AdmiralBet e Snai, e a 4.50 su NetBet.

Le possibilità degli altri finalisti del Grande Fratello

Secondo gli scommettitori, dunque, a vincere il Grande Fratello 2025 potrebbe essere uno tra Anita e Jonas, ovvero uno dei componenti della coppia ribattezzata i Jonita.

Su bwin si possono trovare anche le quote degli altri concorrenti che vivono ancora nella casa e che stanno gareggiando per un montepremi dal valore di 110mila euro.

Il successo di Giulia è quotato a 5.50, quello di Omer a 7.00, quello di Grazia a 10.00 e quello di Domenico a 26.00.

Il nome del vincitore di quest'edizione del reality si saprà solo al termine dell'ultima puntata di giovedì 18 dicembre.

Una puntata in più per il reality

L'edizione 2025 del Grande Fratello è molto chiacchierata; da quasi tre mesi, infatti, in rete si parla degli ascolti un po' tiepidi e di un pubblico che forse non si è appassionato abbastanza alle storie dei concorrenti.

Nonostante le critiche che riceve da mesi, il reality è stato premiato con una puntata in più: lunedì 15 dicembre sarebbe dovuta andare in onda la finale, invece la rete ha aggiunto un prime time e l'ultimo atto è slittato a giovedì 18.

I sei inquilini della casa scopriranno tutto in diretta su Canale 5: non mancheranno reazioni forti e anche un po' di delusione da chi sperava di riabbracciare i propri cari dopo quasi cento giorni di lontananza.