Da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre andranno in onda le ultime puntate di Uomini e donne del 2025: la programmazione del dating-show ricomincerà a gennaio, invece non è ancora noto se le registrazioni andranno avanti anche durante la pausa di Natale oppure se Maria De Filippi si fermerà per qualche settimana. Nei prossimi giorni, comunque, si parlerà molto di Gemma Galgani: la dama bacerà il signor Antonio davanti a tutti, poi avrà un crollo emotivo quando Mario Lenti la inviterà a ballare dopo un lungo periodo di gelo.

Gemma protagonista di Uomini e donne tra conoscenze e lacrime

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e donne? I fan più curiosi lo sanno da un paio di settimane, ovvero da quando ci sono state le registrazioni agli Elios e sul web sono state pubblicate le anticipazioni.

Dal 15 dicembre, dunque, Gemma sarà protagonista di diversi momenti che faranno discutere: dopo aver chiuso la conoscenza con Roberto, la dama accetterà di frequentare Antonio e sarà lusingata dal suo corteggiamento e dalle scenate di gelosia che farà in studio.

Tra i due ci sarà anche un bacio davanti a tutti (durante un lento), ma il rapporto si incrinerà irrimediabilmente quando Mario inviterà Gemma a ballare.

Tina chiama un dottore per deridere Gemma

Dopo un lungo periodo di gelo, Mario chiederà a Gemma di ballare e questo farà crollare la dama.

Fino al 19 dicembre, dunque, i fan di Uomini e donne assisteranno a momenti di vera e propria disperazione da parte della protagonista del trono Over: tra lacrime e singhiozzi, la 75enne ammetterà di provare ancora un sentimento per Lenti e gli chiederà l'ennesima possibilità.

Vedendo Galgani in uno stato emotivo piuttosto precario, Tina cercherà di smorzare la tensione chiedendo l'intervento di un medico: come è già accaduto in passato, l'opinionista prenderà in giro Gemma invitandola a farsi visitare mentre piangerà per il cavaliere del quale è innamorata.

L'ennesimo rifiuto di Mario

Il ritorno di fiamma tra Mario e Gemma, però, non ci sarà: nell'ultima settimana di programmazione di Uomini e donne prima delle vacanze di Natale, i telespettatori assisteranno all'ennesimo "no" del cavaliere a riallacciare una frequentazione con Galgani. Se quest'ultima si struggerà nella speranza di avere un'altra chance, Lenti uscirà a cena con una nuova signora del parterre e la bacerà.

Questo per la 75enne sarà un duro colpo, anche perché si era illusa che l'imprenditore volesse riprovarci con lei quando l'ha invitata a ballare dopo settimane di discussioni e accuse reciproche. Gemma, dunque, chiuderà l'anno da sola perché Mario non le darà l'ultima possibilità che lei tanto avrebbe voluto.