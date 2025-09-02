Al termine della registrazione di Uomini e donne del 2 settembre, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato un retroscena su uno dei nuovi protagonisti dell'edizione 2025/26. Secondo quanto ha scritto l'esperto di gossip su Instagram, l'uomo che sta frequentando Gemma Galgani sarebbe il padre di Claudia Lenti, ex dama del parterre ed ex fidanzata di Alessio Pili Stella.

La notizia sul nuovo amore di Gemma

Il 2 settembre si è registrata una puntata di Uomini e donne in cui si è parlato molto di Gemma e del sentimento che sta iniziando a provare per Mario.

Le anticipazioni svelano che la dama sembrava quasi innamorata del nuovo cavaliere del parterre, ma lui è più cauto e continua a conoscere anche Magda.

Su Instagram, però, Lorenzo Pugnaloni ha dato una notizia che ha sorpreso tutti i fan del programma: il cavaliere che sta frequentando Gemma è il padre di Claudia, ex dama ed ex compagna di Alessio.

L'uomo che ha fatto perdere la testa a Gemma, dunque, ha un legame parentale con una storica protagonista del trono Over, che però in questo momento è fuori dal cast.

L'interesse immediato di Gemma

Gemma ha iniziato la stagione 2025/26 di Uomini e donne con l'obiettivo di trovare quel principe azzurro che sogna da anni, quello che non è riuscita ancora a incontrare da quando partecipa alla trasmissione.

Le anticipazioni delle prime quattro registrazioni della nuova edizione svelano che la dama è uscita a cena con Pasquale, si è trovata bene e ha un po' preso in giro Tina definendola "panzerottina".

Il colpo di fulmine, però, Gemma l'ha avuto per il signor Mario (il padre di Claudia Lenti), tant'è che per lui ha già cominciato a litigare con le "colleghe" di parterre che potrebbero intromettersi nella loro frequentazione.

Il passato di Claudia nel programma

Claudia ha partecipato alle ultime due edizioni di Uomini e donne ed è stata al centro di una dinamica che ha tenuto banco a lungo.

Tra la dama e Alessio c'è stato un tira e molla che ha monopolizzato intere puntate delle passate stagioni: i due hanno discusso, si sono riavvicinati e poi si sono riallontanati per mesi, o almeno fino a quando Maria De Filippi li ha convinti a concedersi una possibilità lontano dai riflettori

La storia d'amore, però, non è durata molto: lo scorso settembre, lui è rientrato in studio e si è riaccomodato nel parterre dopo aver confermato la rottura con la fidanzata.

Claudia, comunque, non si è più vista agli Elios neppure nel ruolo di ospite o per un confronto con Alessio dopo la fine della relazione.