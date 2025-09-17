A meno di due settimane dal via, è trapelata l'identità di uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Da quando Simona Ventura ha annunciato la presenza di Matteo Azzali nel cast del reality, sui social sono apparse foto e "numeri" dell'inquilino in questione. Nella casa più spiata d'Italia andrà a vivere un 47enne maestro di boxe, che ha più di 7mila follower su Instagram e oltre 60mila su TikTok.

Chi è il primo concorrente ufficiale

Da alcune ore sul web si sta parlando del primo inquilino ufficiale del Grande Fratello 2025, ovvero dell'uomo che Simona Ventura ha raccontato in un promo che sta circolando sui social e in televisione.

I fan si sono messi ad indagare sull'identità del concorrente che debutterà su Canale 5 il 29 settembre, e hanno scoperto che non sarebbe proprio uno sconosciuto.

A varcare la soglia della porta rossa tra meno di due settimane, dunque, sarà Matteo Azzali, un maestro di boxe di 47 anni che in passato è apparso negli studi dell'Isola dei famosi nel ruolo di amico del naufrago Giacobbe Fragomeni.

A colpire gli utenti di X, però, è il seguito che l'uomo ha sui social ancora prima di iniziare l'avventura tra le mura più spiate d'Italia.

Come dimostrano alcuni screenshot, Matteo ha poco più di 7mila follower su Instagram e più di 60mila follower su TikTok, numeri decisamente alti per una persona comune.

ecco qui matteo il primo “sconosciuto” del GF targato simona ventura, gente comune si si come no pic.twitter.com/WiK1Wpxbc2 — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) September 17, 2025

I dubbi degli utenti social

La notizia che il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello ha migliaia di follower sia su Instagram che su TikTok, ha un po' fatto storcere il naso a chi pensava che nel cast della nuova edizione del reality ci sarebbero stati solo sconosciuti.

"Gente comune, sì come no", "Lui è il primo sconosciuto del GF targato Simona Ventura, giudicate voi", "Iniziamo bene", "Questo non ha niente di comune", "Menomale che dovevano essere tutti sconosciuti", "Prima promessa tradita", "Abbiamo capito che questo GF sarà come i precedenti, non è cambiato niente", "E ti pareva", "Figurati se sceglievano una cassiera qualunque", "Non dovevano esserci i Nip?", si legge su X in queste ore.

Il ritorno alle origini

Matteo è piuttosto popolare sui social, soprattutto su TikTok, e questo potrebbe andare contro quello che hanno dichiarato gli autori e Simona Ventura durante l'estate.

Per settimane si è detto che il cast della nuova edizione del Grande Fratello sarebbe stato totalmente Nip, che non sarebbero stati scelti né influencer né altre "star del web" come i tiktoker, e il motivo è perché si vorrebbe riportare il format a come era un tempo.

Sarebbero stati apportati cambiamenti anche nel regolamento, che dovrebbe essere molto più rigido, e alle modalità di voto da casa.