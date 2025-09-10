Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una bella notizia per la signora Rolando. Nelle puntate in onda lunedì 22 e martedì 23 settembre alle 20:50 su Rai 3, Agata si risveglierà dopo diverse settimane di coma. Mentre Silvia desidera staccare la spina organizzando una pausa con suo marito, sarà proprio Michele a trascurarla per correre in ospedale dalla medium. Spazio anche alle vicende professionali di Saviani, che intervisterà Paolo Siani, fratello del defunto Giancarlo, giornalista ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985.

Michele scopre che Agata si è svegliata e corre da lei

Silvia noterà che Michele è sempre più preso dal suo lavoro, a discapito della vita privata. Pertanto, Graziani manifesterà al consorte il suo disappunto, e lui le prometterà di dedicarsi di più alla famiglia. Dopo un anno di sofferenze e problemi, Saviani acconsentirà a prendersi una pausa insieme alla moglie. Tuttavia, le anticipazioni annunciano un evento che cambierà improvvisamente le carte in tavola: Agata Rolando uscirà dal coma. Michele, appena venuto a conoscenza del risveglio della medium, metterà da parte i buoni propositi e correrà in ospedale da Agata. Non sono emersi, al momento, dettagli su un eventuale dialogo tra il giornalista e la signora Rolando, né se avranno modo di parlare dell'omicidio di Assane.

Michele intervista Paolo Siani

Nel frattempo, ci sarà anche una storyline speciale, sempre con protagonista Michele Saviani. Il giornalista tornerà a occuparsi di cronaca con un’intervista a Paolo Siani, fratello di Giancarlo. Quest’ultimo era un giornalista ucciso dalla camorra, e il 23 settembre 2025 ricorrerà il quarantesimo anniversario della sua scomparsa. Un Posto al Sole commemorerà Giancarlo Siani, e le anticipazioni svelano che Paolo Siani, nella soap partenopea, interpreterà sé stesso.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Michele ha problemi alla gamba

Nelle precedenti puntate di Un Posto al Sole, Michele ha scoperto che i problemi alla gamba potrebbero non risolversi, rendendolo costretto a camminare con una stampella per tutta la vita.

Nel frattempo, Roberto si è recato in ospedale per cercare un accordo con Gagliotti, ma quest’ultimo ha aggravato la posizione del suo socio fingendo di essere stato aggredito. In seguito all’episodio, Ferri è stato portato in carcere, mentre Marina ha tentato di opporsi all’arresto, spendendo parole di difesa per il consorte.

Infine Damiano, dopo aver scoperto di non aver superato il concorso, ha deciso di lasciare la polizia. Rosa ha manifestato il suo disappunto, pregando l’ex compagno di non dimettersi e di ripensarci.