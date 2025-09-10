Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in programma dal 22 al 26 settembre su Rai 3 rivelano che Gianluca continuerà a comportarsi in maniera misteriosa, tanto che verrà fuori che sta nascondendo un segreto importante.
Intanto Michele riceverà una chiamata dall'ospedale dove si trova ricoverata Agata e gli diranno che la donna si è risvegliata dal coma. Una notizia che non renderà serena Silvia, la quale inizierà a temere che il suo compagno possa nuovamen6e farsi influenzare da questa vicenda.
Marina mette in guardia Vinicio: anticipazioni Un posto al sole 22-26 settembre
Gennaro Gagliotti tornerà a svolgere la sua professione ai Cantieri Flegrei e si ritroverà a prendere in mano le redini della situazione, coadiuvato dal fratello Vinicio.
Marina Giordano, però, si renderà conto che Gennaro sta manipolando suo fratello Vinicio e cercherà di metterlo in guardia, così da evitare di diventare nuovamente vittima della sua perfidia.
Guido, invece, si ritroverà sempre più in difficoltà nel portare avanti un corteggiamento serrato e originale nei confronti di Mariella, che vorrebbe cercare di riconquistare in tutti i modi.
Gianluca nasconde un segreto, Agata si risveglia dal coma
Verrà fuori che il ragazzo sta nascondendo un segreto importante legato al suo passato, di cui però non si hanno ulteriori notizie in merito.
Qual è questo segreto che turba ancora il figlio dell'avvocato Palladini? Intanto Renato cercherà di seguire i consigli del figlio e di Raffaele, provando così ad allontanarsi dal mondo dell'Intelligenza Artificiale.
Michele, invece, riceverà una chiamata inaspettata dall'ospedale in cui si trova ricoverata Agata: la sensitiva si è risvegliata dopo un lungo periodo di coma.
Michele deciderà di andare subito in ospedale per poter assistere la donna e parlarle dopo quanto è accaduto: una decisione che metterà in crisi Silvia, preoccupata per quelle che potrebbero essere le conseguenze di questa situazione.
La soap opera Upas continua a trionfare nella gara Auditel
In attesa dei prossimi episodi di Un posto al sole, l'appuntamento con la soap continua a registrare ottimi consensi nella fascia serale.
La media di questo inizio settembre arriva a toccare la soglia di 1,3 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 6 e il 7%.
Numeri che permettono alla soap di Rai 3 di vincere la gara auditel dell'access prime time contro 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Del Debbio.