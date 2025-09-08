Petra metterà alle strette Ricardo nella puntata de La Promessa di sabato 13 settembre: "Se non parli con Santos lo farò io".

Le anticipazioni rivelano che Petra sarà stanca di mentire a Santos, ma prima di parlargli andrà da Ricardo. La governante spiegherà al maggiordomo che dovrebbe essere lui a dire a Santos che sua moglie è viva. Di fronte alla reticenza di Ricardo, Petra arriverà a ricattarlo.

Ricardo ammetterà con Pia la verità su sua moglie

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra prenderà a cuore i problemi di Santos. Dopo aver saputo da Cruz che la moglie di Ricardo è viva, la governante darà filo da torcere a Pia, colpevole, a suo dire, di aver sedotto il maggiordomo.

Petra sarà chiara con Pia: "Ricardo è un uomo sposato". In un primo momento la cameriera di Cruz non darà troppo peso alle parole della governante, ma, data la sua insistenza, inizierà a nutrire dei dubbi nei confronti del suo amato. Pia metterà così alle strette Ricardo che confesserà: "Mia moglie è viva".

Per la donna sarà una grande delusione, ma alla fine comprenderà le ragioni del maggiordomo che in lacrime le spiegherà quanto ha sofferto per l'abbandono di sua moglie. Santos resterà ancora all'oscuro di tutto e Petra si sentirà in colpa nei suoi confronti. La governante sentirà il bisogno di essere sincera con il ragazzo, ma penserà anche che lui dovrebbe prima confrontarsi con suo padre.

A questo proposito, Petra deciderà di parlare con Ricardo per imporgli di dire a Santos tutto quello che deve sapere.

Petra non potrà più mentire a Santos

Le anticipazioni de La Promessa di sabato 13 settembre indicano dunque che Petra convocherà Ricardo nel suo studio. L'uomo sarà subito chiaro con la governante e le chiederà di non intromettersi più nella sua vita privata. Petra, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di ascoltarlo: "Io sto facendo uno sforzo sovrumano per non raccontare a Santos la verità, perché ritengo che debba essere suo padre a dirgliela", spiegherà la donna.

Ricardo si sentirà in difficoltà, ma Petra continuerà a metterlo in guardia: "Se non parli subito con Santos, lo farò io".

La governante non lascerà a Ricardo altra scelta, ma lui andrà a sfogarsi con Romulo.

L'uomo spiegherà al suo collega che Petra pretende di intromettersi in fatti privati che non la riguardano. Romulo ascolterà Ricardo, ma non potrà fare a meno di dirgli che la verità è l'unico modo per uscire da questa situazione.

I primi sospetti di Santos

Nelle puntate precedenti, Santos ha scoperto che Ricardo mente sulla morte di sua madre. A lui, infatti, l'uomo ha sempre spiegato che sua moglie ha perso la vita per un'appendicite, mentre a Romulo ha raccontato che la donna era affetta da tubercolosi. Questa contraddizione ha spinto Santos a dubitare di suo padre e a confidarsi con Petra.

Quest'ultima ha invitato il ragazzo ad affrontare Ricardo che però si è sempre rifiutato di parlare dell'argomento. Il comportamento del maggiordomo non ha fatto altro che aumentare i sospetti, tanto che Petra è arrivata a pensare che fosse stato lui a togliere la vita a sua moglie.