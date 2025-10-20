Negli episodi della soap La forza di una donna che verranno trasmessi su Canale 5 dal 27 ottobre all'1 novembre 2025, Sarp Cesmeli nasconderà alla prima moglie Bahar la morte della sua amica Yeliz, per non procurarle l'ennesima sofferenza.

Arif propone a Bahar di lasciare Istanbul

Bahar ammetterà a Ceyda di essere rimasta delusa da lei, per averla lasciata sola durante il colloquio di lavoro. A quel punto, messa alle strette e tra le lacrime, Ceyda confesserà a Bahar che Emre è il padre di suo figlio Arda e il suo primo amore.

Nel contempo, Munir farà sapere a Suat che Nezir è intenzionato a far rapire Bahar e i suoi figli Nisan e Doruk.

Non appena il suo scagnozzo gli proporrà di nascondere la prima famiglia di Sarp in una casa sicura, Suat gli chiederà di prendere tempo con suo genero, in modo che Nezir vada avanti con il suo piano.

Intanto, Yeliz affronterà con difficoltà il suo primo giorno di lavoro e Arif proporrà a Bahar di lasciare Istanbul con lui e i bambini, al fine di proteggerla.

Sarp mette in salvo Bahar e i loro figli Nisan e Doruk

Successivamente, Sirin cercherà di riavvicinarsi a suo padre Enver, preparandogli una nuova insegna per la sartoria. Inoltre, la ragazza andrà a cena con Suat, il quale durante la serata le rivelerà che gli scagnozzi di Nezir sono in procinto di fare irruzione nell'appartamento di Bahar per rapirla con i figli e far uscire Sarp allo scoperto.

Ben presto, Yusuf troverà una scusa per allontanarsi da casa con suo figlio Arif, in accordo con gli uomini di Nezir. Dopo essere stato messo al corrente del piano di Nezir, Sarp si precipiterà di corsa da Bahar e riuscirà a metterla in salvo con i bambini , visto che li porterà in un rifugio sicuro suggerito da Münir.

Durante l'irruzione nella casa di Bahar, tra le urla e la confusione, partirà per errore un colpo di pistola a uno degli uomini di Nezir che metterà fine alla vita di Yeliz, la quale morirà tra le braccia dell'amica Ceyda che rimarrà sconvolta. Non appena Munir lo metterà al corrente della tragedia, Sarp sceglierà di non dire niente a Bahar, per non farla sentire in colpa e per farla rimanere sotto la sua protezione.

Bahar ha scoperto che Sarp ha un'altra famiglia

Nelle puntate precedenti Bahar è caduto in una trappola della sua sorellastra Sirin, per essersi recata in un albergo convinta di dover incontrare il marito Sarp. Quando è arrivata sul posto, Bahar è rimasta sconvolta per aver scoperto che suo marito si è risposato con Piril ed ha avuto altri due figli. Nel contempo, Bahar è stata terrorizzata da Munir, il quale le ha comunicato di aver rapito Nisan e Doruk, per farle capire quanto sia vulnerabile. Dopo aver temuto il peggio per i suoi figli, Bahar ha deciso di voltare definitivamente pagina.