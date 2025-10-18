Domenica 19 ottobre andrà in onda la quarta puntata di Amici 25, quella che è stata registrata giovedì scorso. Le anticipazioni del web, dunque, svelano che i fan assisteranno a diversi battibecchi tra i professori: Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, in particolare, si scontreranno sul talento di Frasa e alla fine il professore si proporrà per scegliere il ragazzo con il quale farà la sfida. Il ballerino Tommaso, invece, non sarà in studio probabilmente a causa della febbre.

La discussione e la proposta di Zerbi

Nel corso dello speciale di Amici che sarà trasmesso in tv il 19 ottobre, ci saranno diverse discussioni tra i professori.

Se Alessandra Celentano e Emanuel Lo litigheranno sulle espressioni di Alessio sul palco (secondo la maestra ne farebbe troppe e in modo forzato), Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si scontreranno su Frasa.

La professoressa cercherà di difendere il suo allievo ad ogni costo, ma il collega lo criticherà aspramente e questo darà il via ad una lite molto accesa.

Durante la puntata, inoltre, l'insegnante di canto farà una proposta alla produzione: vorrebbe essere lui a scegliere il ragazzo con il quale il titolare si sfiderà la settimana prossima per provare a riconfermarsi nella classe.

I migliori e i peggiori secondo Anbeta

Alla quarta puntata di Amici non parteciperà Tommaso: si dice che l'assenza dell'alunno di Alessandra Celentano sarebbe legata a motivi di salute, probabilmente febbre alta.

A giudicare la gara di ballo dello speciale in onda il 19 ottobre, sarà Anbeta: i voti più alti li riceveranno Emiliano e Alessio, mentre in fondo alla classifica finiranno Matilde e Alex.

Questi ultimi, dunque, indosseranno la maglia rossa della sfida e si aggiungeranno ai cantanti meno apprezzati dal giudice Irama, ovvero Michelle e Frasa.

Due ex allievi ospiti in studio

Gli ospiti della quarta puntata di Amici saranno due vecchie conoscenze del programma: Irama (che sarà anche giudice della gara di canto) e Chiamamifaro, che ha partecipato alla 24esima edizione ed è arrivata circa a metà serale.

Entrambi i cantanti torneranno in studio per presentare i loro nuovi progetti discografici e per interpretare i singoli di lancio.

Questa stagione del talent è iniziata quasi da un mese, e fino ad ora nessun titolare è stato eliminato: i 18 componenti della classe, infatti, sono gli stessi che gli insegnanti hanno scelto nello speciale di fine settembre.

Nonostante si facciano quattro sfide alla settimana (due nella categoria canto e due nella categoria ballo), per adesso gli allievi sono sempre riusciti a riconfermarsi convincendo i giudici esterni con le loro performance.