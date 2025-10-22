L'altro giorno Alessandra Celentano ha consegnato agli allievi di Amici alcune dispense da studiare, e nel daytime che è andato in onda il 22 ottobre c'è stata la prima interrogazione della stagione. A sorpresa sono state solo tre le insufficienze che la maestra ha dato a chi era meno preparato: voto zero a Alex, quattro a Matilde e cinque a Emiliano. Anna e Maria Rosaria sono state premiate con un otto perché hanno risposto bene a tutte le domande.

Le valutazioni sulla teoria

La puntata di Amici del 22 ottobre è iniziata con la maestra Celentano che rimproverava i ballerini perché dormivano in sala relax.

"Invece che studiare le dispense che vi ho dato, riposate? Molto male", ha esordito la professoressa prima di convocare tutti gli allievi in studio per un'interrogazione sulla storia della danza.

Alessandra ha verificato la preparazione degli alunni facendogli domande a tappeto, e non sempre è rimasta soddisfatta delle risposte che ha ricevuto.

Dopo aver riflettuto un po', l'insegnante ha svelato i voti che ha dato a tutti i titolari della categoria ballo di quest'anno: Alex ha avuto 0 perché ha fatto scena muta ed è stato l'unico dei talenti della classe.

La maestra Celentano ha convocato i ballerini per la verifica e Alex… #Amici25 pic.twitter.com/s2lCTEqiTW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 22, 2025

Insufficienza anche per Matilde (4) perché ha fatto confusione tra vari argomenti, e per Emiliano (5) perché è stato poco chiaro nell'esporre quello che aveva studiato.

Le migliori Anna e Maria Rosaria

Tutti gli altri allievi della categoria ballo di Amici, hanno ottenuto voti superiori al 6 nella prima interrogazione dell'anno scolastico 2025/2026.

Alessio ha raggiunto la sufficienza piena, mentre Tommaso e Pierpaolo hanno avuto 7 come voto.

Le migliori di questa verifica a sorpresa, però, sono state Anna e Maria Rosaria: entrambe le danzatrici della classe hanno convinto la maestra Celentano con le loro risposte e per questo sono state premiate con un 8.

Tanti titolari a rischio eliminazione

Questa settimana lo speciale di Amici si registrerà di venerdì (solitamente le riprese sono il giovedì), quindi i fan dovranno aspettare 24 ore in più per scoprire il destino degli allievi in bilico.

Ad un mese dall'inizio della nuova edizione, non ci sono ancora state eliminazioni, ma le cose potrebbero cambiare già a partire dalla prossima puntata.

Michelle, Frasa, Alex e Matilde sono in sfida e c'è chi pensa che almeno uno di loro potrebbe lasciare la scuola per volere di un giudice esterno.

Il cantante che è nella squadra di Anna Pettinelli, inoltre, si confronterà con un talento scelto da Rudy Zerbi tra quelli che si sono presentati ai casting in questo periodo: è stato proprio l'insegnante a chiedere alla produzione di poter selezionare personalmente lo sfidante dell'alunno che non reputa meritevole del banco che occupa.