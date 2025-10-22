Nel corso degli episodi turchi de La forza di una donna, in programma prossimamente su Canale 5, Bahar deciderà di concedere una seconda possibilità a Sarp in seguito al grave incidente stradale in cui rimarrà ferito. La donna si recherà al capezzale del marito, al quale proporrà di tornare ad essere una famiglia. Durante il confronto, la protagonista chiederà all'uomo un favore ovvero quello di proteggere Sirin Sarikadi (Seray Kaya).

Bahar chiede a Sarp di proteggere Sirin dopo aver fatto pace con lui

Tutto inizierà quando Bahar cambierà completamente la visione del futuro in seguito all'incidente stradale in cui rimarrà ferita insieme a Sarp.

La protagonista apparirà molto provata sia per la morte di Hatice, avvenuta nel sinistro, sia per le condizioni in cui versa suo marito. Bahar soffrirà ancor di più a causa del suo allontanamento da Arif, che non riterrà responsabile della tragedia anche se alla guida dell'auto che ha provocato l'incidente.

La madre di Nisan e Doruk prenderà quindi una decisione in merito alla sua vita sentimentale. Bahar apparirà pronta a dare una seconda chance alla storia d'amore con Sarp, al quale dichiarerà : “Voglio che diventiamo nuovamente una famiglia” . La donna porgerà le scuse all'uomo per aver dubitato di lui e gli chiederà anche un favore: “Proteggi Sirin e prenditi cura di lei, qualunque cosa faccia”.

L'uomo accetterà senza esitazione arrivando a suggellare la pace con un bacio.

Sirin uccide Sarp in ospedale

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Bahar e Sirin seppelliranno l'ascia di guerra in seguito alla morte di Hatice. La figlia di Enver, però, dimostrerà di non essere sincera con la sorellastra, avendo un oscuro piano in mente. Sarikadi, infatti, raggiungerà il capezzale di Sarp dove manipolerà la sua flebo.

La notte seguente, Bahar farà una drammatica scoperta quando troverà il marito con il quale si era appena riappacificata tra la vita e la morte. La protagonista correrà ad avvisare i dottori ma ormai non ci sarà più nulla da fare. Sarp perderà la vita in un letto d'ospedale tra lacrime di Bahar.

Bahar ha scoperto che suo marito ha una nuova moglie

Negli ultimi episodi de La forza di una donna che sono stati su Canale 5, Sarp si è recato all'hotel per vedere Piril, all'oscuro del fatto che l'incontro sia stato organizzato da Sirin. In questa circostanza, Bahar ha scoperto che suo marito è sposato e ha due nuovi figli. La scena ha sconvolto profondamente la protagonista, che non si aspettava niente del genere.

Infine Ceyda ha organizzato una vendetta ai danni della dottoressa Jale, rea di averla licenziata al primo di giorno di lavoro a causa di un malinteso.