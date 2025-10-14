Il daytime di Amici che è stato trasmesso il 14 ottobre, è stato quasi interamente dedicato ad una lite che c'è stata nella casetta qualche giorno fa. Flavia è stata presa di mira da Michele e da Penelope, che l'hanno accusata di avere comportamenti scortesi nei confronti di tutti. La giovane cantante non ha trattenuto le lacrime, e questo ha spinto alcuni titolari ad esporsi per difenderla. La discussione si è conclusa con un doppio chiarimento e con la promossa di ricostruire i rapporti da zero.

Scintille tra le allieve della categoria canto

Maria De Filippi l'aveva anticipato durante lo speciale di domenica scorsa che i ragazzi di quest'anno litigano spesso, e i fan ne hanno avuto conferma guardando il daytime di Amici del 14 ottobre.

Gli autori, infatti, hanno deciso di mandare in onda una discussione che c'è stata nella casetta alcuni giorni fa, quella che è partita da una risposta che Flavia ha dato a Pierpaolo e che quest'ultimo ha interpretato come un attacco gratuito.

"A volte lei è così antipatica", ha tuonato il ballerino sfogandosi con alcuni compagni di classe.

Michelle si è inserita nel discorso confermando la sensazione del danzatore, anzi ha aggiunto: "Spesso dà risposte che fanno rimanere male, ha dei modi brutti".

Poco dopo tutti i titolari si sono ritrovati e Flavia è stata informata di quello che si stava dicendo alle sue spalle. Penelope ha rincarato la dose sostenendo che la cantante del team Pettinelli avrebbe atteggiamenti di superiorità nei confronti della maggior parte di loro, e questo non andrebbe bene visto che sono tutti allo stesso livello.

La tensione e i chiarimenti

Nella casetta di Amici è nato un dibattito che ha visto alcuni ragazzi schierarsi dalla parte di Michelle e di Penelope (da Emiliano a Pierpaolo) e altri da quella di Flavia (da Riccardo a Plasma).

Gli allievi si confrontano in casetta e… #Amici25 pic.twitter.com/qFCogBq5Xr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 14, 2025

Ad un certo punto la cantante accusata di sentirsi superiore è scoppiata a piangere e ha chiesto alla produzione di poter cambiare stanza: "Sono false, non me le hanno mai dette in faccia queste cose".

La lite è andata avanti per diverso tempo, e nessuna delle allieve ha fatto un passo indietro scusandosi o mettendo in discussione la propria idea.

Dopo un paio di giorni, però, Flavia si è confrontata prima con Michelle e poi con Penelope, e ha deciso di accantonare le tensioni che ci sono state per provare a ricostruire i loro rapporti da zero.

Le opinioni degli spettatori

La discussione che c'è stata tra i ragazzi di Amici, ha spinto i fan a schierarsi in modo piuttosto palese.

"Flavia è la mia nuova protetta", "Una contro tutti, questi sono i daytime che vogliamo vedere", "Hanno ragione su Flavia, anche io ho avuto la stessa percezione guardandola da casa", "Io trovo Flavia arrogante e montata", si legge su X il 14 ottobre.