Le trame delle prossime puntate de La forza di una donna (Kadın), in onda su Canale 5, rivelano che Nezir si recherà al rifugio e non esiterà a prendere in ostaggio Bahar, Nisan e Doruk. Farà condurre la famiglia nella sua abitazione, nella speranza che Sarp esca allo scoperto per poterlo uccidere.

Sarp coinvolto in un incidente d'auto

Suat arriverà al rifugio per portare in salvo Piril, dopo la scoperta che ha tentato il suicidio ingerendo dei tranquillanti. Bahar supplicherà la rivale di portarla via, ma lei non l'ascolterà.

La situazione creerà una serie di dissapori tra Bahar e Sarp.

A un certo punto, l'uomo sarà costretto a lasciare il rifugio per andare a fare la spesa. Durante il viaggio di ritorno, perderà il controllo dell'auto finendo addosso a una mucca che si trovava in mezzo alla strada.

Nezir porta Bahar, Nisan e Doruk a casa sua

Nezir scoprirà dove si trova il nascondiglio di Sarp grazie a una cimice nascosta nella stanza d'albergo di Piril. Nezir si recherà sul posto, dove troverà Bahar con i bambini.

Nezir ordinerà ad Azmi di prendere la prima famiglia di Sarp e portarla nella sua lussuosa villa, sperando che Sarp si rechi alla sua tenuta una volta scoperto del rapimento di Bahar, Nisan e Doruk.

Sarp arriverà al rifugio, dove scoprirà che la sua prima famiglia è scomparsa nel nulla.

In questa circostanza, metterà le mani su un biglietto scritto da Nezir, che gli confermerà del rapimento dei suoi cari. L'uomo non potrà subito recarsi a salvare Bahar, Nisan e Doruk a causa di una ferita riportata dopo l'incidente stradale. Sarp prenderà dei medicinali per poi appisolarsi sul divano mentre la sua prima famiglia sarà nelle mani di Nezir.

La dottoressa Jale ha licenziato Ceyda dopo il primo giorno di lavoro

Nelle ultime puntate de La forza di una donna, andate in onda a ottobre su Canale 5, la dottoressa Jale ha convocato Ceyda in ospedale per proporle il lavoro di babysitter del piccolo Bora. La donna le ha chiesto di sottoporsi ad alcuni esami per capire se avesse qualche malattia trasmissibile.

Ceyda è apparsa molto felice di avere avuto un’opportunità per guadagnarsi da vivere e mantenere il figlio. La nuova avventura ha avuto vita breve, quando la cantante si è imbattuta in un problema durante il primo giorno di lavoro. Ceyda è stata accusata da Jale di aver rubato un oggetto di Bora, ma si è trattato di un equivoco. A ogni modo, La dottoressa l'ha licenziata.