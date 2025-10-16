Angelina Mango è tornata. Nel primo pomeriggio di oggi giovedì 16 ottobre, la cantante ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato l'uscita del suo nuovo album dal titolo "Caramè": all'interno sono presenti 15 brani inediti più 1. Ovviamente la notizia ha immediatamente fatto il giro del web vista la lunga assenza della cantautrice dal panorama della musica.

L'annuncio di Angelina Mango

In un post su Instagram, Angelina Mango ha annunciato il suo ultimo disco dal titolo Caramè.

Nel post ci sono alcune foto che ritraggono la stessa cantautrice in diverse fasi della sua vita, mentre al centro c'è lei con una torta in mano.

Per quanto riguarda l'ultima "fatica" della cantautrice, Angelina ha spiegato che, all'interno dell'album, ci sono 15 brani inediti più 1.

Dal ritiro alla rinascita

Nel 2023, Angelina Mango aveva partecipato ad Amici di Maria ed era riuscita a vincere nella categoria "canto" senza però riuscire a conquistare la vittoria assoluta, ottenuta da Mattia Zenzola (categoria ballo).

Successivamente, la carriera della figlia d'arte è esplosa, anche grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con il brano "La Noia" e alla successiva partecipazione all'Eurovision Song Contest dove aveva ottenuto un ottimo piazzamento.

Dopo un anno ricco di successi, la 24enne si è allontanata dalle scene per motivi di salute e, dal quel momento, tutti si sono chiesti quando sarebbe tornata con un nuovo album.

Nell'ultimo periodo, Angelina mango è salita sul palco durante una data del tour di Olly, per duettare con il cantautore genovese. Nel frattempo, l'artista si era anche iscritta all'università, progetto che aveva accantonato a motivo dei vari tour in giro per il mondo.

Entusiasmo da parte dei fan e dei colleghi

Il ritorno di Angelina Mango ha fatto immediatamente il giro del web.

Sotto al post della cantante sono apparsi diversi commenti da parte di colleghi e semplici fan.

Emma Marrone ha scritto: "Ben tornata", accompagnato da cuori rossi. Isobel Kinner (ex ballerina di Amici) ha commentato: "Babies back". Lorenzo Jovanotti e Giulia Stabile hanno pubblicato un cuore all'indirizzo della 24enne, mentre l'account di Tv Sorrisi e Canzoni ha scritto: "Abbiamo urlato".

Il ballerino Raul Agnelli ha lasciato un cuore al post della cantante, così come il produttore internazionale Durdust. Francesca Fialdini ha commentato: "Evviva". Radio Versilia ha detto di essere molto felice per il ritorno di Mango, mentre Olly ha scritto: "Siiii". Il portale Spotify Italia ha celebrato il ritorno della cantante: "Ci sei mancata". Un utente, invece, si è soffermato sul lavoro silenzioso dell'artista: "I veri artisti non hanno bisogno di hype, annunci clamorosi o mille strategie di marketing per annunciare un album. Brava, bentornata".