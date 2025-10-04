Le prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 da lunedì 6 a sabato 11 ottobre alle 13:45, promettono colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti. La tensione raggiungerà il culmine quando Li accuserà Poppy di influenzare negativamente Luna. La ragazza si vedrà costretta a doversi confrontare con una scomoda verità: la notte di passione trascorsa con Zende non è stata frutto di un errore, ma il risultato di una manipolazione involontaria causata dalle "mentine speciali" di sua madre.

La scoperta delle 'mentine speciali' sconvolge Luna

Dopo aver trascorso una notte di passione con Zenda, e aver tradito involontariamente R.J, Luna tornerà a casa sconvolta e confusa.

La ragazza confesserà a sua madre Poppy di non ricordare con esattezza cosa fosse successo la sera prima, e di non essere convinta di aver trascorso la notte con il suo fidanzato. La situazione precipiterà di colpo quando Poppy con immenso dispiacere, le rivelerà che le sue "mentine speciali" contenevano una sostanza rilassante. In quel frangente Luna apprenderà il motivo del suo malessere, e al tempo stesso capirà di non aver trascorso la notte con R.J, bensì con Zende.

Luna si arrabbierà con sua madre, che seppur involontariamente ha messo a rischio la sua relazione con R.J.

Luna decide di rivelare ad R.J. di averlo tradito involontariamente

R.J. non sapendo di essere stato tradito continuerà a mostrarsi romantico e premuroso con Luna, quest'ultima dal canto suo sarà invece tormentata dai sensi di colpa.

La giovane donna si ritroverà di fronte ad un dilemma: confessare tutto a R.J. o mantenere il segreto per proteggere la loro relazione. Poppy consiglierà a sua figlia di tacere, ma Luna dopo una breve riflessione deciderà di affrontare R.J, nonostante il timore di perderlo per sempre.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nell'episodio precedente di Beautiful, andato in onda sabato 4 ottobre, R.J ha provato in tutti i modi a mettersi in contatto con la sua amata Luna, preoccupato per il suo silenzio. Il ragazzo ha avuto modo di confrontarsi con sua madre Brooke, alla quale ha confessato di essere molto felice della sua nuova relazione. Qualche instante più tardi R.J è riuscito a mettersi in contatto con Luna. La ragazza ha risposto alla telefonata del fidanzato dalla casa di Zende, facendo sorgere qualche sospetto ad R.J che una volta terminata la chiamata si è reso conto che qualcosa non andasse.