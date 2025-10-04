Domenica 5 ottobre andrà in onda lo speciale di Amici, registrato giovedì scorso, il secondo della venticinquesima edizione. Le anticipazioni svelano che Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini si mostreranno piuttosto scettiche nei confronti di un allievo che al debutto ha conquistato il pubblico. Secondo le due professoresse, Riccardo non trasmetterà emozioni e potrebbe non riuscire a cantare brani diversi dalle ballad.

Le opinioni sull'esibizione di Riccardo

La seconda puntata di Amici è stata registrata giovedì 2 ottobre, per questo in rete sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che è accaduto.

La prima gara di canto della stagione sarà giudicata da Paola Turci e da Ilary Blasi, e i loro voti premieranno Valentina (prima in classifica), Gard (secondo) e Plasma (terzo).

Riccardo, che al debutto aveva emozionato e convinto tutti con la sua interpretazione di Ci vorrebbe il mare, questa settimana si piazzerà al quinto posto intonando Margherita di Cocciante.

A sorpresa, due insegnanti su tre metteranno in dubbio le qualità del titolare e quanto potrebbe migliorare studiando nella scuola. Anna Pettinelli dirà che il giovane non le arriva e che forse dovrebbe cercare un'altra strada per provare a emozionarla.

Anche Lorella Cuccarini si mostrerà scettica sulla versatilità dell'allievo di Rudy Zerbi: avendolo sentito solo sulle ballad, la docente rimanderà il suo giudizio alle prossime puntate.

I cinque titolari in sfida

Alla fine delle gare della giornata, verranno svelati i nomi dei titolari a rischio eliminazione.

A indossare la maglia della sfida saranno in cinque: Matilde e Frasa perché ultimi nelle classifiche di ballo e di canto, Anna (scelta dai compagni dopo una "nomination" con Maria Rosaria), Michele e Flavia.

Visto che i ragazzi non hanno saputo decidere chi nominare tra il terzultimo e il penultimo nel canto, alla fine sono andati tutti e due in sfida.

La gaffe di Ilary Blasi sui social

A circa 24 ore dalla messa in onda del secondo speciale di Amici 25, Ilary Blasi è incappata in una gaffe che ha strappato un sorriso ai fan.

La conduttrice ha postato su Instagram una sua foto nello studio del talent e ha scritto: "Ci vediamo più tardi".

La giudice della gara di canto, però, ha sbagliato giorno perché la puntata alla quale ha partecipato sarà trasmessa domenica 5 ottobre e non sabato 4 come lei pensava.

"Ha sbagliato a fare il promo", "Sto volando", "Mi sa proprio che ha sbagliato giorno", "A lei interessa solo divertirsi", "Sto crepando", "Lei è davvero unica", si legge su X dopo che alcuni utenti hanno notato l'errore della presentatrice.