Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: alle 17:25 del 15 ottobre, è nata la loro primogenita. In un post su Instagram, il neo papà ha scritto: "15.10.2025. Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo". Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla neonata, ma i due coniugi sono sicuramente al settimo cielo.

La gravidanza era stata annunciata dai due coniugi nel giorno della festa della mamma. Intervistata recentemente a Verissimo, la 34enne aveva spiegato che sia lei che Ignazio avevano incontrato diversi ostacoli prima di arrivare al lieto fine tanto che si erano dovuto rivolgere alla medicina.

Tuttavia la futura mamma aveva precisato che nulla accade per caso, visto che ora lei e il marito erano davvero pronti a diventare genitori.

Numerosi i messaggi all'indirizzo dei neo genitori

Ignazio Moser ha postato su Instagram uno scatto con la piccola Clara Isabel in braccio. Nella didascalia ha scritto un messaggio che celebra anche la forza della moglie. Il post del neo papà è stato subito inondato dall'affetto di conoscenti e di semplici fan. Dal momento che Cecilia Rodriguez è ancora convalescente per le fatiche del parto, suo profilo Instagram non si segnalano aggiornamenti.

Federica Gentile ha scritto: "Benvenuta", il tutto accompagnato da una serie di cuoricini. Arianna David ha scritto: "Auguri".

Veronica Cozzani nonché mamma di Cecilia Rodriguez si è complimentata con il cognato: "Felicidades papi". Aldo Montano ha messo in guardia i neo genitori su tutto ciò che di bello dovranno affrontare da ora in poi: "Augurissimi ragazzi. Ora inizia il bello". Elisabetta Gregoraci si è congratulata con Ignazio Moser, mentre Martina Luchena si è rivolta alla bambina: "Benvenuta Principessa". Luca Daffrè che ha condiviso con Moser l'esperienza all'Isola dei Famosi ha deciso di pubblicare un messaggio all'indirizzo dei neo genitori, mentre Elisa Visari (compagna di Andrea Damante e neo mamma da poco) ha commentato: "Benvenuta piccolina".

Ignazio e Cecilia: la favola nata al Grande Fratello

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti grazie al Grande Fratello.

All'epoca Cecilia era fidanzata con Francesco Monte, ma giorno dopo giorno aveva capito di provare qualcosa di forte nei confronti del coinquilino trentino. In principio, la relazione non venne vista di buon occhio proprio perché la sorella minore di Belen Rodriguez aveva lasciato il suo attuale fidanzato in diretta nazionale per intraprendere una nuova liaison. A distanza di anni, la coppia ha avuto modo di far ricredere tutti anche i più scettici visto che si sono sposati e ora sono anche diventati genitori.