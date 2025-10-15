Il 15 ottobre è iniziata l'avventura di Sara Gaudenzi sul trono di Uomini e donne, e sin da subito ci sono state scintille con la "collega" Cristiana Anania. La ragazza che corteggiava Flavio Ubirti, infatti, ha difeso Marco dalle critiche che gli ha mosso la 22enne siciliana, e questo è bastato ad alcuni fan per iniziare a fare il tifo per loro come coppia.

L'intervento a favore del corteggiatore

Nel corso della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 15 ottobre, si è parlato spesso di Sara e del suo esordio sul trono.

Dopo aver raccontato delle emozioni che ha provato quando ha avuto conferma che sarebbe diventata una tronista, la ragazza ha cominciato ad ambientarsi ed è sembrata molto a suo agio in questo nuovo ruolo.

La giovane, infatti, ha elencato le caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo ideale (moro, occhi scuri ecc), ma si è subito ricreduta quando ha visto l'esterna tra Marco e Cristiana.

"Vedi Maria, lui è biondo ma ha carattere", ha detto Gaudenzi in studio.

Sara è intervenuta anche nella discussione che i due hanno avuto, e si è schierata palesemente con il pretendente: "A Jakub hai chiesto di non postare storie su Instagram, a Marco che non è ambizioso perché fa le pulizie, ma i corteggiatori non sono di tua proprietà. Se ti comporti così, vuol dire che sei insicura".

Cristiana decide di eliminare Marco, e Sara… #UominieDonne pic.twitter.com/Its1E0DHEg — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 15, 2025

I primi pareri degli spettatori su Sara

Quando Cristiana ha deciso di eliminare Marco, Sara ha detto subito a Maria De Filippi che l'avrebbe tenuto lei perché le è piaciuto come ha parlato e il carattere che ha mostrato in esterna.

"Loro possono diventare la coppia di quest'anno", "Saranno loro due a salvare il trono Classico?", "Ci faranno mangiare, ne sono sicura", "Già li adoro", "Sara ha ragione su tutto, Maria ci ha visto lungo su di lei", si legge su X in queste ore.

Sui social, però, si possono trovare anche molti commenti contro Cristiana per l'atteggiamento che ha avuto nella puntata di Uomini e donne del 15 ottobre.

"Mettendo queste regole, li farà scappare tutti", "Troppo insicura", "Vuole avere il contro di tutto", "Viziata", "Il mondo non gira tutto intorno a lei", hanno scritto alcuni utenti dopo aver visto il dating-show questo mercoledì.

Le anticipazioni su Sara e Marco

Dopo un buon primo incontro, la conoscenza tra Marco e Sara è andata avanti, e in una delle puntate che sono state registrate in questo periodo (e che andranno in onda tra qualche settimana) tra loro c'è stata un'accesissima discussione in camerino.

La tronista di Uomini e donne, dunque, inizierà ad avere qualche dubbio sul corteggiatore che l'ha colpita sin da subito, e non a caso cercherà di avvicinarsi ad un altro pretendente di Cristiana, Jakub.