La seconda puntata di Tale e Quale Show è stata vinta da Samuele Cavallo, volto molto conosciuto dai fan di Un posto al sole. L’artista ha superato gli altri concorrenti con una splendida esibizione che lo ha visto perfettamente calato nei panni di Benson Boone.

Samuele ha conquistato pubblico e giuria, ottenendo grande attenzione anche online. Di seguito la sua storia tra origini, formazione, carriera sul palcoscenico e vita privata.

Biografia, origini e formazione di Samuele Cavallo

Nato l'11 gennaio 1988 a Fasano, in provincia di Brindisi, Samuele Cavallo cresce in Puglia fino all'adolescenza, quando sceglie di seguire il sogno della recitazione.

A soli sedici anni si trasferisce a Roma per frequentare l'Accademia La Cometa, dove inizia a formarsi come artista completo. Il debutto arriva nel 2005 con La Terra di Sergio Rubini, un'esperienza che segna l'inizio di un percorso ricco e versatile.

Negli anni unisce musica, danza e recitazione, partecipando a numerosi musical di successo come La febbre del sabato sera, Dirty Dancing, Ghost, West Side Story e Poveri ma belli. In parallelo si fa notare in televisione come ballerino in Fratelli di Crozza e come attore in Tutti pazzi per amore 2 e Il metodo Fenoglio – L'estate fredda.

Nel 2013 perde il padre, un evento che lo colpisce profondamente ma che rafforza la sua determinazione. Samuele racconta spesso di aver vissuto due momenti difficili segnati dalla depressione, uno in gioventù e uno in età adulta.

Ne è uscito grazie alla passione per il suo lavoro e alla capacità di chiedere aiuto, imparando a non nascondere le proprie fragilità.

Il successo e l'approdo ad Un posto al sole

Il grande salto arriva nel 2018, quando entra nel cast di Un posto al sole interpretando Samuel Piccirillo, giovane musicista e aiuto chef al Vulcano. Un personaggio genuino e pieno di sogni, che nel tempo cresce fino a diventare uno dei volti più amati di Palazzo Palladini.

La sua storia d'amore con Speranza emoziona il pubblico, così come la relazione con Micaela, capace di alternare leggerezza e piccoli contrasti quotidiani. Samuel rappresenta con ironia e sensibilità la complessità dei sentimenti, riflettendo in parte la natura artistica del suo interprete.

Musica, Tale e Quale Show e vita privata

Accanto alla carriera da attore, Samuele Cavallo non smette mai di coltivare la passione per la musica. Nel 2024 propone a Carlo Conti il brano Restare lontani per il Festival di Sanremo. Anche se il pezzo non viene selezionato, continua a scrivere e a suonare dal vivo, portando la sua energia sul palco.

Nel 2025 affronta la sfida di Tale e Quale Show, condividendo l'esperienza con Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Beppe Quintale e il duo Insinna Cirilli.

Sul piano personale mantiene grande riservatezza. Dal 2019 è legato a Elisa Angelini e nel 2020 diventa papà di Isabel, la loro bambina.

Sul suo profilo Instagram condivide con spontaneità la quotidianità, tra affetto familiare e ironia. In un'intervista a Vanity Fair confida di non escludere il matrimonio, ma lo considera un passo da compiere solo quando sentirà davvero che sarà il momento giusto.