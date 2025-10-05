Le nuove puntate de La Promessa su Rete 4 dal 6 all'11 ottobre saranno cariche di emozioni e colpi di scena. Jana annuncia a Manuel la sua gravidanza, una notizia che scuoterà profondamente gli equilibri all'interno della famiglia. Nel frattempo i problemi economici della tenuta si fanno sempre più pressanti, con Alonso e Manuel che cercano di gestire la situazione senza allarmare Catalina. Intanto Angela confessa a sua madre di aver abbandonato gli studi, generando un acceso confronto. Sullo sfondo, si delineano tensioni tra Cruz e Leocadia, che si scontrano riguardo a Curro e alla sua illegittimità.

La gravidanza di Jana e le tensioni familiari

L'annuncio della gravidanza di Jana a Manuel provoca diverse reazioni all'interno della famiglia. Cruz in particolare si scaglia contro la giovane, contestandola per essere rimasta incinta prima del matrimonio. A difendere Jana ci sono Curro e Leocadia , mentre Manuel prende le sue difese con vigore. La gravidanza però non è l'unica preoccupazione: Manuel e Alonso devono affrontare i problemi finanziari della tenuta. Alonso accenna qualcosa a Catalina, senza raccontarle tutto per non agitarla, mentre Manuel prova a rassicurare Jana, spiegandole che le difficoltà derivano da una cattiva gestione ma che La Promessa si riprenderà. Jana però pretende di essere coinvolta d'ora in poi anche nelle questioni economiche.

Segreti del passato e nuove tensioni

Intanto Lope e Marcelo scoprono alcune lettere nascoste nella stanza segreta: raccontano di una relazione proibita tra un nobile e una cameriera, accendendo nuovi sospetti e malumori. Teresa, consapevole del pericolo che la verità possa infangare la reputazione del Marchese, convince Marcelo, Vera e Lope a interagire le indagini. Parallelamente Cruz ha un duro scontro con Leocadia, che arriva a rivelarle un segreto scottante: Curro è un figlio illegittimo.

Angela e Curro: un ballo e un confronto

Angela comunica a sua madre di aver abbandonato gli studi, convinta che fossero solo un modo per allontanarla. Leocadia si infuria e decide di contattare il rettore per farla riammettere.

Inoltre la costringe a partecipare al ballo dei conti de Ballester, suggerendo che possa essere l'occasione per incontrare giovani aristocratici. Cruz propone che venga accompagnata da Curro: entrambi inizialmente si rifiutano, ma alla fine cedono. Durante la festa, i due scoprono di avere molto più in comune di quanto credessero. Curro, però, rimane turbato quando sorprende Martina in un bacio con Jacobo.

Amori e conflitti

Nel frattempo Ricardo dichiara a Pia il proprio amore e le chiede una seconda possibilità, mentre Santos lo sprona a cercare insieme a sua madre la verità sulle menzogne ​​che li coinvolgono. Cruz, nell'ansia per la reputazione della famiglia, si prepara a ricevere il fotografo, consapevole che ogni passo falso potrebbe trasformarsi in uno scandalo.

Nella puntata precedente de La Promessa

Nella puntata precedente della soap andata in onda domenica 5 ottobre Teresa, Vera, Lope e Marcelo hanno scoperto che la camera occupata dalla marchesa era in precedenza di Alonso. Questo ha sollevato sospetti su una possibile relazione segreta tra il marchese e un'amante, con la possibilità di un figlio illegittimo. La scoperta ha innescato una serie di indagini e ipotesi, mettendo alla luce vecchie storie nascoste e alimentando dubbi all'interno della famiglia.