Barbara D'Urso ha conquistato la giuria nella terza puntata di Ballando con le stelle. Con un passo a due insieme a Pasquale La Rocca, l'ex conduttrice di Mediaset ha ottenuto una media voto alta da parte dei giudici di ballo, inclusa Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima poi ha ricevuto una stoccata della giurata popolare Rossella Erra: "La Rocca è solo di Barbara D'Urso".

Barbara D'Urso riceve i consensi della giuria di Ballando con le stelle

Barbara D'Urso e il maestro di ballo Pasquale La Rocca, sono stati la terza coppia ad esibirsi nella terza puntata di Ballando con le stelle 2025.

Dopo le esibizioni alle prime due puntate dello show, la rumba e il tango, questa volta hanno eseguito una lambada.

I due - dopo una performance sulle note di un free style latino eseguito in un total-white look - hanno ottenuto una standing ovation, con applausi del pubblico e voti alti dai giurati in studio.

I voti e le parole dei giurati

Alberto Matano si è complimentato con l'ex conduttrice Mediaset per il percorso intrapreso con La Rocca. A detta del giornalista Rai, si sono fuse due personalità simili tra loro, tuttavia vorrebbe vedere più divertimento nelle performance della D'Urso.

Secondo Ivan Zazzaroni la performance è stata strepitosa, con anche diversi progressi mostrati da Barbara, quindi il suo voto è stato un 10.

Poi è arrivato il 9 di Fabio Canino, il quale ha affermato: "Barbara ti vedo più sorridente, ora puoi lasciarti andare". Un 9 è arrivato anche da Carolyn Smith, che nel complesso ha definito la lambada come la migliore performance che Barbara abbia eseguito in queste settimane a Ballando.

Inoltre c'è stato il voto 10 di Guillermo Mariotto, che poi si è rivolto a D'Urso affermando: "Sei tornata la mattachiona divertente che conosciamo".

Le parole di Selvaggia Lucarelli e l'intervento di Rossella Erra

Un voto 9 è stato dato anche da Selvaggia Lucarelli che, complimentandosi con Barbara D'Urso per la prova tecnicamente impeccabile, ha poi aggiunto: "Hanno sempre ballato bene, ma cosa succederà fino a Natale?

(...) Grandi aspettative, ma per ora lo show è solo il ballo". Non si è fatta attendere, a tal proposito, la risposta di Barbara: "Cosa dovrei fare? Rompermi qualcosa?".

Alle parole di Lucarelli ha, infine, replicato la giudice popolare Rossella Erra: "Selvaggia, mettiti l’anima in pace, hai perso Pasquale La Rocca. È di Barbara D’Urso", ha tuonato la giudice popolare.