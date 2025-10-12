Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio sono stati tra i protagonisti della puntata di Amici andata in onda il 12 ottobre, la terza di quest'edizione. Il giudice ha un po' punzecchiato l'insegnante della scuola affermando che la radio per cui lavora non avrebbe mai trasmesso una sua canzone, e questo ha dato il via a un vivace botta e risposta. Le anticipazioni della registrazione, però, parlavano anche di un duetto tra i due sulle note di Let it be, tagliato in fase di montaggio per ragioni sconosciute.

Il botta e risposta in studio

Nel corso della gara di canto della terza puntata di Amici, Gigi D'Alessio ci ha tenuto a raccontare che la radio per la quale lavora Anna Pettinelli non avrebbe mai trasmesso un suo brano in 30 anni di carriera.

La professoressa ha cercato di giustificarsi sostenendo che lei non sarebbe responsabile di queste scelte, ma il giudice ha portato avanti il proprio pensiero rivolgendo frecciatine sia alla speaker radiofonica che ai suoi superiori.

"Vuoi cantare?", ha chiesto il cantautore alla docente a un certo punto della loro discussione, ma Maria De Filippi ha preferito cambiare argomento svelando i nomi dei ragazzi che la prossima settimana dovranno affrontare la sfida.

Gigi D'Alessio e la Petty che si lanciano frecciatine velenose perché RDS non ha mai passato un brano di Gigi D'Alessio in 30 anni di carriera e lui se l'è legata al dito: APPROFONDIAMO. #Amici25 — contechristino (@contechristino) October 12, 2025

La censura di un momento divertente

Le anticipazioni della puntata di Amici del 12 ottobre (registrata giovedì scorso), però, parlavano anche di un momento divertente che Pettinelli e D'Alessio avrebbero regalato al pubblico dopo questo scambio di frecciatine.

Chi ha assistito alle riprese del terzo speciale ha raccontato che a un certo punto il giudice e la professoressa hanno duettato sulle note di Let it be, in particolare Anna ha cantato e Gigi l'ha accompagnata al piano.

Di questa scena, però, su Canale 5 non c'è stata traccia: la pagina X di Amici News ha confermato che questo duetto è stato tagliato in fase di montaggio per ragioni sconosciute.

Tagliata la parte in cui Gigi canta insieme ad Anna Pettinelli.#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) October 12, 2025

Il parere degli spettatori sullo speciale del 12 ottobre

La scelta della produzione di Amici di eliminare il duetto tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio dalla puntata in onda il 12 ottobre, ha sorpreso gran parte del pubblico.

"Hanno tagliato la parte in cui Anna canta insieme a Gigi, ma perché?", "Hanno cantato insieme?", "Perché questa cosa?", "Dovrebbero approfondire cosa c'è dietro queste frecciatine", si legge su X.

Il cantautore napoletano è stato l'unico giudice della gara di canto del terzo speciale e le esibizioni che gli sono piaciute di più sono state quelle di Flavia e di Valentina, la prima alunna di Pettinelli e la seconda di Zerbi.

D'Alessio, invece, ha rivolto qualche critica a Opi e a Frasa, a suo dire poco intonati.