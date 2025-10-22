Eleonora Pedron è una di quelle donne che hanno saputo cambiare pelle senza perdere coerenza. Dalla corona di Miss Italia nel 2002 al mondo della televisione, passando per la recitazione e poi per la scrittura, ha costruito un percorso che unisce ambizione e delicatezza, visibilità e introspezione. Con il libro L’ho fatto per te ha scelto di spogliarsi delle sovrastrutture del personaggio e di condividere la parte più vulnerabile di sé, raccontando l’amore, il dolore e la possibilità di rinascere.

In questa intervista apre il cassetto dei ricordi e quello dei desideri: ripercorre gli esordi con la fascia di Miss Italia, parla del suo rapporto con lo sport e con la tv, di come vive oggi la notorietà nell’era dei social e di quali sogni restano ancora in attesa, con quello sguardo fatto di misura e leggerezza che non l’ha mai abbandonata.

Pedron: 'Sono una sportiva da sempre'

Partiamo dall’inizio: cosa direbbe all’Eleonora ventenne incoronata Miss Italia?

Sicuramente direi che è stata coraggiosa e forte. Avevo da poco perso mio padre e ho partecipato al concorso soprattutto per renderlo felice lassù.

Da bambina voleva lavorare in televisione o comunque diventare famosa? Se sì, perché? E se invece non lo desiderava, cosa sognava di fare?

Da piccola sognavo di diventare mamma e di avere dei bambini. Guardavo la televisione e il concorso di Miss Italia in modo distaccato, ma con interesse e curiosità. Sicuramente era un sogno, ma un sogno molto lontano.

Dopo quella vittoria, la sua carriera ha preso strade diverse – dalla televisione alla recitazione – ma con una costante: tra “Quelli che il calcio” e “Born to Ride”, c’è una grande passione per lo sport.

Da dove nasce?

Sono una sportiva da sempre. Quando frequentavo le scuole medie ho partecipato a diverse competizioni, come i Giochi della Gioventù. Lo sport mi ha sempre accompagnata e aiutata anche psicologicamente, non solo fisicamente, perché mi permette di staccare la testa dai pensieri e concentrarmi su me stessa. Preferisco soprattutto lo sport all’aria aperta, perché sento una connessione molto forte con la natura.

C’è qualcosa che non rifarebbe nella sua carriera?

Forse, se avessi la possibilità di tornare indietro, mi piacerebbe avere le idee più chiare sul mio futuro, ma capisco anche che per una ragazza di vent’anni non è facile avere già un progetto di vita.

Quale delle sue esperienze televisive ricorda con maggiore entusiasmo?

Dal punto di vista emotivo, sicuramente la vittoria di Miss Italia. Quella che invece mi ha dato più soddisfazione a livello professionale è stata la conduzione del programma Belli Dentro Belli Fuori su La7.

Parliamo del suo libro L’ho fatto per te. Solo chi ami può riportare la luce nella tua vita, edito da Giunti nel 2021. Cosa l’ha spinta a scrivere e quale messaggio vuole trasmettere?

Ho pensato che scrivere la mia vita e raccontare il mio passato potesse essere d’aiuto a tutte le persone che hanno attraversato – o stanno attraversando – momenti difficili come quelli che ho vissuto io.

'Utilizzo i social, soprattutto per lavoro'

Che rapporto ha Eleonora Pedron con i social?

Utilizzo i social soprattutto per lavoro.

A livello personale cerco di non espormi troppo sulla mia vita privata e sulla quotidianità.

Lei è diventata famosa molto presto. Oggi, chi raggiunge la notorietà da giovane deve spesso confrontarsi con il peso degli hater. Lei Sentiva la pressione?

No, non sentivo la pressione. Probabilmente perché i social non erano ancora così diffusi.

Dopo le ultime esperienze, quali sono i progetti che la vedranno protagonista nel prossimo futuro?

Sto concludendo i miei studi universitari: mi manca un esame, poi la tesi, e finalmente sarò laureata in psicologia clinica e della riabilitazione.

Qual è il sogno che Eleonora Pedron non ha ancora realizzato e che tiene nel cassetto?

Il mio sogno ora è proprio questo: portare a termine gli studi e specializzarmi successivamente sulle problematiche legate all’infanzia. È un percorso che mi sta regalando tante soddisfazioni e sono felice di poter aiutare gli altri.