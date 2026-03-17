Il sipario sulla edizione del 2026 del Grande Fratello Vip non si è ancora alzato ufficialmente, ma il clima attorno al reality appare già particolarmente acceso. In attesa della prima puntata su Canale 5, condotta da Ilary Blasi con il supporto delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, emergono le prime indiscrezioni su quanto starebbe accadendo dietro le quinte.

I concorrenti, come da prassi, stanno trascorrendo gli ultimi giorni prima dell’ingresso nella Casa in isolamento, ospitati in un hotel dopo aver consegnato i cellulari e salutato temporaneamente i propri follower sui social.

Tra i primi nomi già confermati figurano Raul Dumitras, Adriana Volpe, Renato Biancardi e Ibiza Altea, mentre gli altri protagonisti stanno vivendo queste ore di attesa lontani da occhi indiscreti.

Nonostante il clima di attesa, però, la tranquillità sarebbe durata ben poco. Proprio all’interno della struttura alberghiera si sarebbe verificato un episodio che ha attirato l’attenzione degli appassionati del reality, lasciando intuire che le dinamiche tra i concorrenti potrebbero rivelarsi accese fin da subito, ovvero uno diverbio che ha visto protagoniste Antonella Elia e Barbara Prezia.

Lite tra Antonella Elia e Barbara Prezia: cosa è emerso

A far emergere l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che attraverso i social ha riportato la segnalazione di una persona presente nell’hotel.

Secondo quanto riferito, un gruppo di concorrenti si sarebbe lasciato andare a schiamazzi e rumori in tarda serata, creando una situazione di disturbo all’interno della struttura.

Tra i protagonisti di questo momento ci sarebbe stata Barbara Prezia, mentre la reazione di Antonella Elia non si sarebbe fatta attendere. L’ex opinionista, nota per il suo carattere diretto, avrebbe reagito in maniera decisa di fronte alla situazione, dando origine a un acceso confronto.

La discussione sarebbe rapidamente degenerata, passando dalle proteste verbali a una vera e propria lite nei corridoi dell’hotel. “Si sono dette di tutto, parole pesanti e si sentiva dappertutto”, sarebbe quanto riferito da chi ha assistito alla scena.

Al momento non sono stati resi noti i motivi precisi dello scontro, ma l’episodio lascia già intravedere possibili tensioni che potrebbero proseguire anche all’interno della Casa. Non è infatti escluso che quanto accaduto prima dell’inizio ufficiale del programma possa influenzare i rapporti tra le concorrenti nel corso del reality.

Attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip e prime dinamiche

Le ultime edizioni del Grande Fratello Vip non hanno sempre ottenuto i risultati sperati in termini di ascolti, motivo per cui c’è grande curiosità attorno a questa nuova stagione. Il pubblico si aspetta dinamiche coinvolgenti e personalità capaci di animare il programma, e quanto accaduto in hotel potrebbe rappresentare un primo segnale in questa direzione.

L’ingresso nella Casa chiarirà se la tensione tra Antonella Elia e Barbara Prezia proseguirà anche davanti alle telecamere o se si tratterà di un episodio isolato. In ogni caso, il reality sembra già pronto a partire con situazioni destinate a far discutere, ancora prima dell’apertura della Porta Rossa.