Nelle puntate della soap Tv Forbidden fruit, in onda giovedì 9 e venerdì 10 ottobre 2025 su Canale 5, Halit dovrà pagare un'ingente somma di denaro alla donna investita da Erim, per evitare che il figlio venga denunciato. Yildiz, invece, sarà disperata all'idea che il suo ex Kemal stia per sposare Zehra e, per questo motivo, si confiderà con Zeynep.

Halit sborsa una cospicua somma di denaro per togliere dai guai Erim

Erim si metterà nei guai dopo aver investito una donna con l'auto guidata dal ragazzo sprovvisto di patente. Halit raggiungerà il figlio in commissariato, andando poi su tutte le furie per il grosso guaio che ha combinato.

Fortunatamente, la donna investita riporterà solamente una lesione al braccio ma il diciassettenne rischierà conseguenze penali. Osman, il figlio della donna investita, dirà ad Halit di essere disposto a ritirare la denuncia contro Erim ma solamente ricevendo un congruo risarcimento. Argun, alla fine, sarà costretto a pagare una cospicua somma di denaro per evitare guai peggiori a Erim. Yildiz, invece, non si capaciterà di come il suo ex Kemal possa sposare Zehra: confiderà le sue pene d'amore a Zeynep.

Halit cerca di mantenere segreta la data delle nozze di Kemal e Zehra

Halit confesserà a Yildiz che la data del matrimonio tra Kemal e Zehra dovrà rimanere segreta: tutto questo per evitare che Alihan ed Ender possano intromettersi.

Kemal, infatti, dopo le nozze con Zehra, aiuterà Halit nella lotta contro Tasdemir. In sostanza, tradirà il patto stipulato in precedenza con Ender. All'ultimo istante, troverà i medicinali che Alihan prende per tenere a bada i suoi attacchi di panico. Zeynep accetterà un invito a cena proposto da Dundar mentre Ender si recherà da Zerrin per cercare di convincerla a non appoggiare più Halit. Nelle prossime puntate, Yildiz incontrerà di nascosto Kemal per cercare di dissuaderlo dallo sposare Zehra. L'ex marito, però, non sarà intenzionato ad ascoltarla, confermando di voler convolare a nozze con la figlia di Halit. Ender, dopo quanto accaduto a Erim, deciderà di chiedere la custodia esclusiva del figlio.

Halit, invece, scoprirà che Yildiz si è incontrata di nascosto con Kemal e vorrà spiegazioni dalla moglie.

La trasformazione di Erim

Erim Argun, interpretato dall'attore İlber Uygar Kaboğlu, è il figlio minore di Halit, nato dalla relazione dell'imprenditore con Ender. Il ragazzo è sempre stato molto coscienzioso e non ha mai disobbedito al padre che, per lui, stravede, essendo il suo unico figlio maschio. L'atteggiamento di Erim è radicalmente cambiato nel momento in cui la madre Ender si è risposata con Alihan. Il diciassettenne ha cominciato a frequentare cattive compagnie che lo hanno portato a mettersi nei guai.