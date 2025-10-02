Nelle puntate della soap Tv Forbidden Fruit in onda dal 6 al 10 ottobre su Canale 5, Erim si metterà nei guai nel momento in cui investirà una donna con l'auto sottratta al padre. Dopo attimi di apprensione si verrà a sapere che la donna non è morta, ma la posizione di Erim rimarrà delicata visto che si sarà messo alla guida senza avere la patente. Il tutto accadrà proprio mentre Kemal stava per sposare Zehra: matrimonio che verrà rimandato a causa di questo imprevisto.

Emir si mette alla guida senza patente e investe una donna

Yildiz prenderà finalmente una decisione e deciderà di lasciare la casa coniugale per andare da Kemal e confessargli i suoi sentimenti.

La donna però, si troverà dinnanzi ad un'amara sorpresa, visto che il suo ex marito, proprio in quel momento, starà per sposare Zehra. La cerimonia verrà rimandata perché giungerà la notizia che Erim ha avuto un incidente con l'auto e ha investito una donna. Halit e il resto della famiglia correranno in commissariato dove si verrà a sapere che la donna investita fortunatamente non è morta. Nonostante ciò, Erim rischierà grosso, visto che si sarà messo alla guida senza patente.

Kemal e Zehra rimandano le nozze a causa dell'incidente di Erim

Nonostante il matrimonio tra Kemal e Zehra non sia stato ancora celebrato, Yildiz sarà in pena alla sola idea che il suo ex marito, di cui è ancora innamorata, sta per sposare la figliastra.

Yildiz si confiderà con Zeynep, la quale cercherà di consolarla. Halit invece, si confiderà alla moglie che dopo le nozze con Zehra., Kemal lo sosterrà contro Ender e Alihan. Il figlio della donna investita, pretenderà da Argun una cospicua somma di denaro per ritirare la denuncia contro Erim. Durante una festa aziendale verrà organizzata una lotteria in cui Dundar riuscirà a vincere una cena con Zeynep. Questo manderà su tutte le furie Alihan, il quale cercherà di convincere l'ex fidanzata a non frequentare il rivenditore d'auto. Ma Zeynep non lo starà a sentire e se ne andrà dalla festa insieme a Dundar.

Forbidden Fruit sopra i 2 milioni di telespettatori

Forbidden Fruit si conferma essere una delle soap più viste dell'intero palinsesto palinsesto della Tv generalista, con una media giornaliera di 2,1 milioni di telespettatori e uno share del 20%.

Dati più che soddisfacenti per Mediaset che, da qualche anno a questa parte, ha scelto di puntare sempre più spesso su prodotti made in Turchia per riempire il palinsesto di Canale 5. Una scelta premiata dagli ascolti visto che, oltre a Forbidden Fruit, anche La forza di una donna sta ottenendo un buon riscontro in termini di ascolti, arrivando addirittura a toccare punte del il 25% di share nella fascia oraria che va dalle 16 alle 16.30.