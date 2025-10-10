Forbidden Fruit continua a regalare colpi di scena e intrighi nelle puntate in onda dal 13 al 17 ottobre su Canale 5. I telespettatori potranno assistere a una serie di eventi che ruoteranno attorno a tensioni familiari e segreti nascosti. Yildiz è furiosa con Kemal, mentre Halit insiste per celebrare il matrimonio di Zehra entro due giorni. Nel frattempo, Ender cerca di riprendere il controllo della sua vita, mentre Alihan cercherà di risolvere i suoi contrasti interiori ed esteriori.

Yildiz e Kemal: incontri segreti e tensioni familiari

La settimana si apre con un confronto acceso tra Yildiz e Kemal.

La ragazza, delusa dal comportamento di Kemal, sembra decisa a chiudere i rapporti. Tuttavia, la tensione tra i due non si esaurisce qui.Durante una serata a casa degli Argun, i battibecchi tra Yildiz e Kemal culminano in un accordo per vedersi di nascosto e discutere delle loro divergenze. La situazione si complica ulteriormente quando Halit scopre l'incontro segreto tra Yildiz e Kemal, grazie alle informazioni fornite dal suo uomo di fiducia, Sitki. Halit, sospettoso delle mosse di Kemal, affronta Yildiz per chiedere spiegazioni, ma la donna cerca di rassicurarlo dicendo che l'incontro era finalizzato a convincere Kemal a sposare Zehra al più presto. Kemal conferma questa versione dei fatti, ma i dubbi di Halit non sembrano placarsi.

Ender e Alihan: alleanze strategiche e tentativi di riconciliazione

Ender è decisa a mettere i bastoni tra le ruote al matrimonio di Zehra e Kemal, ricordando a quest'ultimo il loro accordo. Nonostante le preoccupazioni, Ender non si ferma qui e convince Alihan a organizzare una cena per appianare le tensioni tra i vari personaggi coinvolti.Alihan, nel frattempo, cercherà di rimediare ai suoi errori, chiedendo scusa a Ender e invitandola a tornare a casa. Questa riconciliazione avviene sotto gli occhi increduli di Zeynep, che non si aspettava un simile gesto da parte di Alihan. Nel frattempo, Emir si trova in difficoltà a causa di un debito con uno strozzino, un problema che rischia di mettere ulteriormente in crisi l'equilibrio già precario tra i personaggi della soap.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit, andata in onda venerdì 10 ottobre, Zeynep ha confermato a Dundar l'invito a cena, nonostante le tensioni crescenti intorno a lei. Nel frattempo, Ender ha scoperto i farmaci per gli attacchi di panico di Alihan, un dettaglio che potrebbe svelare fragilità nascoste. In un incontro carico di tensione, Ender ha cercato di convincere Zerrin a riprendere il controllo delle sue azioni e a non sostenere più Halit, cercando così di creare nuove alleanze e strategie per affrontare i conflitti futuri.