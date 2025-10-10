La casa del Grande Fratello si è arricchita di nuovi inquilini: ai "casalinghi" infatti si sono aggiunti i cinque "tuguriati". Dopo aver fatto un aperitivo di conoscenza, i concorrenti che hanno varcato la casa due settimane prima hanno sollevato delle perplessità sui nuovi arrivati. In particolare, Francesco Rana ha ammesso: "Mi sento un po' spaesato".

Le perplessità dei 'casalinghi'

Nel pomeriggio di ieri 9 ottobre, Rasha, Flaminia, Bena, Ivana e Mattia hanno lasciato il tugurio per unirsi con gli altri concorrenti nella casa principale.

Per dare modo a tutti i concorrenti di conoscersi, i gieffini hanno fatto un aperitivo.

In serata, Anita, Giulio, Francesco e Giulia hanno fatto una riflessione sui nuovi inquilini. In particolare, Anita ha ammesso di aver già visto degli atteggiamenti sbagliati da parte di qualche "tuguriato". Anche Giulio ha confidato che all'interno del GF ha già individuato con quali concorrenti poter instaurare un rapporto profondo e con chi no: "Benedetta, Anita, Francesco, Giulia e Jonas sono coloro con cui vorrei passare più tempo". A quel punto Francesco Rana ha ammesso di essere perplesso per i nuovi ingressi, nonostante abbia avuto modo di conoscerli nei giorni scorsi: "Mi sento un po' spaesato". Il bel pugliese ha anche confidato che la sua più grande paura è che l'equilibrio trovato in casa possa essere sconvolto dai nuovi arrivati.

Rana ha poi concluso spiegando che all'interno del reality show intende trascorrere parte del suo tempo con le persone con le quali ha più legato.

Chi sono i nuovi concorrenti

Durante la seconda puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha annunciato l'arrivo di nuovi concorrenti.

Flaminia Romoli

Mattia Scudieri

Rasha Younes

Omar Benadallah detto Bena

Ivana Castorina

Da lunedì al pomeriggio di giovedì, i nuovi inquilini sono rimasti chiusi in tugurio. Nella serata di ieri, però, gli autori hanno finalmente aperto le porte per far unire i concorrenti al gruppo dei "casalinghi".

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'unione dei "tuguriati" ai "casalinghi".

"Secondo me tra qualche giorno imploderanno e litigheranno", ha commentato un utente.

Un altro ha invece sostenuto che ci sono diverse personalità che potrebbero soffrire la convivenza: "Rasha e Grazia si prenderanno per i capelli". Un altro utente ha commentato: "I nuovi inquilini dovrebbero entrare in punta di piedi visto che dall'altra parte c'è un gruppo già ben amalgamato". Infine c'è anche chi crede che la convivenza tra i due gruppi possa essere serena: "Io credo che alla fine si ritroveranno".