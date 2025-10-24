La settimana di Forbidden Fruit su Canale 5, in onda dal 27 al 31 ottobre alle 14, si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Ender tenterà di ingannare Zehra con la complicità di Yildiz, facendole credere che tra Irem e Kemal ci sia una relazione. Intanto Halit sarà scosso dalla notizia della morte di Tuncer Karaduman, un vecchio amico, mentre a casa sua si apriranno nuove tensioni a causa della richiesta di affidamento per Erim. Nel frattempo Zeynep, ferita dal comportamento di Alihan, fingerà di avere una relazione con Dundar per vendicarsi, scatenando la gelosia di Alihan.

Ender manipola Zehra e scatena gelosie

Ender, sempre abile nel tessere intrighi, invita Zehra a una festa con il solo scopo di farla cadere in un tranello. Con la complicità di Yildiz, l'obiettivo è farle credere che tra Irem e Kemal ci sia qualcosa in corso. Zehra è sospettosa e si trova a controllare la giacca di Kemal durante la festa, scoprendo che la lettera infilata di nascosto è scomparsa. Questo gesto alimenta i suoi sospetti che Kemal possa tradirla. Mentre Ender continua a manipolare i sentimenti di Zehra, suggerendole di pedinare Kemal, la tensione cresce portando a confronti sempre più accesi.

Alihan e la gelosia per Zeynep

Zeynep decide di vendicarsi di Alihan fingendo una relazione con Dundar. Durante la festa Dundar sorprende tutti dedicando una canzone a Zeynep, un gesto che non passa inosservato ad Alihan. La gelosia di Alihan cresce al punto da spingerlo a lasciare la festa con Ender, confessando che i suoi sentimenti per Zeynep sono tutt'altro che spenti. Alihan si confida con Hakan, esprimendo il suo dispiacere nel vedere Zeynep con un altro e rivelando anche un segreto legame tra Halit e sua madre.

Matrimonio a sorpresa e tensioni familiari

L'episodio culminante della settimana è il matrimonio a sorpresa tra Kemal e Zehra, un colpo di scena che manda in frantumi le speranze di Yildiz.

Ender, sempre strategica, incontra Irem rivelandole che è stata manipolata da Yildiz per spingerla verso Kemal. Questa rivelazione porta a una rottura con Hakan, che non si fida più di Irem. Nel frattempo Yildiz, sconvolta dalla notizia del matrimonio, chiede a Zeynep di accompagnarla alla cena di festeggiamento, segno di un'amicizia che cerca di resistere nonostante le difficoltà.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit, andata in onda venerdì 24 ottobre, Zeynep ha iniziato a diffondere la falsa notizia del suo fidanzamento con Dundar, suscitando mormorii e curiosità. Nel frattempo, Ender e Yildiz hanno elaborato un piano per impedire il matrimonio di Kemal e Zehra.

Nonostante qualche esitazione iniziale, Yildiz ha accettato di collaborare con Ender, coinvolgendo anche Irem nel loro intrigo. La strategia è stata avviata con successo quando Yildiz ha chiesto a Halit il permesso di partecipare a una festa, facendo così il primo passo per mettere in moto la loro macchinazione.