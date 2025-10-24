Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano guai in vista per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 5 novembre alle 16 su Rai 1, Adelaide vorrà rovinare Marcello e coinvolgerà anche Tancredi nel suo piano di ritorsione. Rosa, dal canto suo, confesserà alle Veneri di essersi fidanzata con Barbieri, mentre al negozio di moda si presenterà Barbara Musso, arrivata dopo aver risposto all’annuncio pubblicato da Irene per trovare una nuova commessa. Spazio anche alle vicende di Mario, che incontrerà nuovamente Roberto.

Adelaide vuole che Tancredi sia suo complice nel piano di vendetta

Adelaide sarà determinata a farla pagare a Marcello dopo il torto subito e l’umiliazione di essere stata lasciata a un passo dal matrimonio. La contessa non vorrà agire da sola e, inaspettatamente, chiederà a suo nipote Tancredi di diventare suo complice nella ritorsione ai danni dell’ex fidanzato. Intanto, Rosa si aprirà con le sue amiche, rivelando alle Veneri le sue novità personali. Le commesse del negozio scopriranno così che Rosa e Marcello hanno iniziato una storia d’amore.

Mario incontra Roberto

Nel frattempo, dalla radio arriveranno delle terribili notizie riguardanti l’alluvione di Firenze. Anche a Milano le condizioni meteorologiche non saranno delle migliori, poiché gli spostamenti in città saranno resi difficili dalle forti piogge.

Nonostante i numerosi disagi, al negozio arriverà una ragazza di nome Barbara Musso, che si presenterà dopo aver letto l’annuncio pubblicato da Irene, alla ricerca di una nuova Venere per sostituire Elvira. Ci sarà spazio anche per le vicende di Mario, che incontrerà nuovamente Roberto. Quest’ultimo, intanto, starà valutando la possibilità che anche Il Paradiso delle signore dia il proprio contributo agli aiuti in partenza verso le zone colpite dall’alluvione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha provato a dimenticare Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Marcello ha fatto di tutto per non pensare a Rosa. Barbieri, infatti, poco prima di convolare a nozze con Adelaide, ha voluto trascorrere una serata con la futura sposa, sperando di riuscire a concentrarsi solo su di lei.

Purtroppo, durante un momento di avvicinamento e uno scambio di baci con la contessa, Marcello ha pensato a Rosa, capendo così di essere innamorato di lei. Nel frattempo, Johnny è stato ospitato da Mimmo, mentre Delia ha presenziato alla sfilata degli Ambrosini senza Gianlorenzo. Spazio anche alle vicende di Caterina, che ha confessato a suo padre Fulvio e alle sue colleghe di avere un fidanzato.