Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano guai in vista per uno dei protagonisti della soap turca. Nella puntata che andrà in onda giovedì 16 ottobre alle 14:05 su Canale 5, Emir verrà rintracciato da uno strozzino che lo minaccerà di saldare il suo debito. Nel frattempo, Zehra resterà sconvolta quando scoprirà che suo padre Halit ha fatto spiare Kemal. Spazio anche alle vicende di Zeynep, che rimarrà di stucco di fronte alle scuse di Alihan a Ender.

Emir subirà conseguenze se non salda il debito

Emir contrarrà un debito sempre più alto con uno strozzino.

Quest’ultimo sarà un personaggio poco raccomandabile che arriverà addirittura a minacciare l’amico di Zeynep se non salderà l’ingente somma di denaro al più presto. La questione non finirà qui, poiché il creditore darà un allarmante avvertimento a Emir: se non gli restituirà i soldi, ci saranno conseguenze serie, anche fisiche. Probabilmente, avendo amici molto facoltosi, tra i quali Zeynep, Alihan e Leyla, Emir potrebbe chiedere aiuto a qualcuno di loro per risolvere la situazione.

Zehra scopre che Halit ha fatto seguire Kemal

Nel frattempo, verranno trattate anche le vicende di due protagoniste femminili nell’episodio di Forbidden Fruit in onda il 16 ottobre: Zehra e Zeynep. La prima rimarrà sconvolta dopo aver scoperto che suo padre Halit ha fatto seguire di nascosto Kemal.

La sorella di Yildiz, invece, riceverà l’ennesima delusione da Alihan e questa volta sarà una vera e propria doccia fredda per Zeynep. Quest’ultima, infatti, assisterà a una scena assurda quando vedrà Alihan cercare Ender per chiederle scusa di quanto accaduto. Non sarà tutto, poiché l’imprenditore chiederà alla consorte di tornare a casa con lui. Zeynep rimarrà esterrefatta per le parole dell’ex, soprattutto alla luce del fatto che proprio Alihan le aveva sempre giurato che non ci fosse nulla tra lui e sua moglie.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Yildiz ha scelto Kemal

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Yildiz ha lasciato Halit con un messaggio e si è recata a casa di Kemal con la valigia.

La signora Argun ha deciso di mettere fine al suo matrimonio per iniziare una nuova vita con l’ex marito. Tuttavia, proprio quando Yildiz ha dichiarato il suo amore a Kemal, c’è stato un colpo di scena: l’imprenditore, infatti, stava per sposare Zehra. Durante la cerimonia, alla quale era presente anche Halit, è accaduto un imprevisto che ha fatto saltare le nozze. Erim, infatti, ha telefonato a Kemal rivelandogli di aver appena investito una donna. Tutti si sono quindi allarmati e sono corsi da Erim. Nel frattempo, Yildiz ha dovuto fingere che nulla fosse accaduto, cercando un modo per impedire al marito di leggere il messaggio che gli aveva inviato poco prima, nel quale lo lasciava.