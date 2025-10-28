Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 novembre svelano che mentre Alihan terrà a distanza Ender evitando ogni contatto con lei, quest'ultima cercherà di rendere credibile il loro matrimonio di convenienza agli occhi di tutti.

Zeynep farà da intermediaria tra Hakan e Irem

Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 3 a venerdì 7 novembre dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne a partire dalle 14:10 circa, prendono il via dalle accuse che Irem, mossa dalla rabbia, farà a Yildiz.

Irem infatti rinfaccerà all'amica di averla tradita solo ed unicamente per un tornaconto personale.

Inoltre, Yildiz vedrà fallire irrimediabilmente il suo piano di allontanare Zehra, figlia maggiore di suo marito, e Kemal, suo ex per il quale prova ancora dei sentimenti. I due, infatti, si sposeranno e per di più Zeynep, delusa dai suoi comportamenti, smetterà di parlarle.

Zeynep, nel tentativo di porre un rimedio a tutti i problemi causati dal piano infausto di Yildiz, proverà a parlare con Hakan ed Irem ponendosi da intermediaria per chiarire l'incresciosa situazione che si è venuta a creare. Zeynep, infatti, proverà a far ricucire il rapporto ai due amici, facendoli riappacificare. Nel frattempo, nel matrimonio tra Ender ed Halihan cominceranno i primi dissapori.

Gulden prova ad incastrare Emir

Alihan, infatti, terrà a distanza la moglie evitando ogni tipo di contatto fisico con lei. Dal canto suo, invece, Ender nel tentativo di rendere credibile agli occhi di tutti il suo 'matrimonio di convenienza', si adopererà in ogni modo per mettere in mostra una complicità con il marito che in realtà non esiste.

Infine, nel tentativo di incastrare Emir, Gulden si farà aiutare da Derya a mettere dei soldi nella giacca dell'uomo per poi poterlo accusare pubblicamente di furto.

Riassunto delle puntate precedenti della dizi turca

Cosa è accaduto nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit? Zeynep ha deciso di far ingelosire il suo ex fidanzato Alihan fingendo di aver intrapreso una relazione con Dundar.

Quest'ultimo ha accettato di buon grado di portare avanti la messa in scena poiché realmente interessato alla sorella di Yildiz.

Dopo essere stati costretti a rimandare il loro matrimonio, Zehra e Kemal sono entrati nel mirino di Ender e Yildiz, le quali di comune accordo hanno tentato di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia affinché si lasci. Alihan ha sofferto nel vedere un altro uomo al fianco di Zeyenp ed è andato su tutte le furie quando durante una festa, Dundar ha dedicato una canzone alla sua finta fidanzata.