Nella giornata di domenica 12 ottobre, i concorrenti del Grande Fratello sono stati chiamati a mandare tre inquilini in tugurio e Grazia Kendi è stata una di queste. Dal momento che la 24enne non desiderava affatto finire in quel luogo angusto, ha avuto una crisi di pianto accusando poi i compagni d'avventura di non comprendere il suo stato d'animo. "Esagerata", hanno commentato in serata Benedetta Stocchi e Francesca Carrara.

Grazia Kendi al centro delle polemiche

Grazia, Omer e Francesco sono finiti nel tugurio del Grande Fratello, in quanto sono risultati essere i tre concorrenti più votati dai loro compagni d'avventura.

Mentre i due ragazzi hanno reagito con serenità, Grazia Kendi ha iniziato a piangere e ad urlare contro chi ha votato il suo nome. In serata, i "casalinghi" si sono ritrovati a parlare in giardino e Benedetta ha fatto una riflessione sulla reazione della 24enne: "Se mi avessero votato per andare in tugurio sarei andata velocemente perché hai modo di conoscere meglio le persone". Anche Francesca si è detta d'accordo, criticando la coinquilina: "Ha avuto una reazione esagerata". Jonas si è detto convinto che il tugurio farà bene a Grazia: "Tornerà cambiata". Al contrario, Giulia ha cercato di comprendere la reazione della sua amica: "Lei pensa di non essere ben voluta da noi, nonostante si sia aperta.

È per questo che se l'è presa in quel modo". In disaccordo, Benedetta ha fatto notare che Grazia sembra essere più proiettata sul giudizio dei telespettatori piuttosto che instaurare nuove amicizie.

Cosa pensano gli utenti del web

La reazione di Grazia, dopo essere finita in tugurio, è stata oggetto di discussione anche tra i telespettatori che seguivano la diretta su Mediaset Extra.

"Grazia piange per ogni cosa, ormai ha assunto un atteggiamento da vittima. Basta", ha commentato un utente.

Un altro ha aggiunto: "Certo finché le cose succedono agli altri è facile parlare e disquisire in tranquillità. Non ho particolare simpatia per Grazia, ma onestamente non mi piacciono questi discorsi sembra che hanno la verità in tasca". Un telespettatore ha sostenuto, invece, che "senza Anita, gli squali mangeranno Grazia".

GF: anticipazioni 3° puntata

Intanto sul sito del reality show sono state diffuse le anticipazioni riguardanti la terza puntata.

Simona Ventura è pronta a mostrare le immagini inedite della rissa sfiorata tra Omer e Jonas e verrà raccontata la storia personale di Rasha. Ma non è tutto perché i concorrenti verranno messi di fronte ad un bivio. Poi verrà letto il verdetto del televoto che vede Omer, Giulio e Matteo a rischio eliminazione. Infine, gli inquilini della casa più spiata d'Italia saranno chiamati ad effettuare le nomination.