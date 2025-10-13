Nelle prossime puntate turche de La notte nel cuore, Sumru rivedrà dopo anni l’ex marito Halil, l’uomo che l'aveva violentata e messa incinta dei gemelli. Il loro incontro, organizzato dai figli Melek e Nuh, esploderà in un confronto doloroso.

Halil tornerà in Cappadocia per allearsi con Hikmet

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, arriverà il confronto tra Halil e Sumru. Lui arriverà dalla Georgia alla Cappadocia per allearsi con Hikmet contro la sua ex moglie. Dopo i primi giorni, in cui lui e Hikmet intraprenderanno anche una storia d'amore, Halil incontrerà prima Melek e poi Nuh, spiegando loro che la moglie l’ha calunniato e che non l’ha mai violentata.

Se Melek non crederà alle parole del padre, Nuh inizierà a nutrire dei dubbi: alla fine, nemmeno la madre è stata magnanime con loro, visto che li ha abbandonati in fasce.

Il confronto tra Halil e Sumru sarà carico di tensione

A ogni modo, Nuh e Melek crederanno che sia arrivato il momento di far incontrare i loro genitori. Sarà un incontro pieno di dolore, rancore e verità mai dette. Halil si troverà faccia a faccia con la donna che lo ha accusato di uno dei peggiori crimini: la violenza.

La scena si aprirà con la voce di Sumru, furiosa e sconvolta: "Melek, che cosa mi hai fatto? Mi hai portata qui per farmi vedere quest’uomo?". Melek cercherà di calmarla: "No, mamma, volevamo solo parlare con te".

Ma Sumru la interromperà: "Parlare? Di cosa? Degli orrori che quest’uomo mi ha fatto? Perché mi avete messa di fronte a lui?".

Halil negherà ogni accusa e cercherà di difendersi

A quel punto Halil proverà a difendersi: "Sumru, non dire così. Io non ti ho mai fatto del male". Lei però esploderà: "Tu mi hai violentata e ora hai anche il coraggio di mentire?".

Melek interverrà: "Mamma, qualunque cosa sia successa, lui resta nostro padre". Sumru, incredula, le risponderà con disprezzo: "Mi avete chiamata qui per chiedermi di perdonarlo?".

Halil alzerà lo sguardo, cercando di mantenere la calma: "Io non ti ho mai fatto nulla di cui dovrei chiederti perdono. Sei tu che dovresti chiedermelo". Le parole scateneranno la furia di Sumru: "Cosa stai dicendo?

Io dovrei chiedere perdono a te? Tu mi hai distrutta".

Vecchie ferite e accuse reciproche

L’uomo griderà: "Io sono il padre di questi ragazzi. Forse non sono stato un buon padre, forse li ho trascurati, ma non merito una simile infamia. Nessuno può macchiare un uomo con una menzogna così sporca". Sumru ribatterà: "Tu sei la vergogna. Io volevo solo lasciarti e tu mi hai punita, e ora hai il coraggio di negare?".

Halil risponderà: "Ti amavo, Sumru. Ti amavo davvero. Non ti ho mai toccata in modo sbagliato. Se ti ho fatto del male, che Dio mi trasformi in pietra qui e ora".

Halil allora tirerà fuori delle vecchie fotografie, mostrandole: "Guarda questi scatti. Guarda come ti guardavo. Un uomo che ti amava così, come avrebbe potuto farti del male?".

La tensione salirà ancora quando Halil ricorderà il passato: "Se qualcuno ha tradito, sei stata tu. Il giorno in cui sono finito in prigione, tu mi hai lasciato. Hai detto che volevi una vita migliore, che non volevi più un uomo caduto come me". Sumru lo interromperà: "Io non sapevo nemmeno che fossi in carcere".

Tuttavia, Halil non le crederà: "Hai abbandonato i tuoi figli. Li hai lasciati a mia madre e sei scappata. Ti sei rifatta una vita, ti sei sposata con l’uomo più ricco della Cappadocia. E quando è stato il momento, hai inventato la menzogna più infame, dicendo che ti avevo violentata. Tu non hai coscienza, Sumru. Nessuna".