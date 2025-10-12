Nel primo pomeriggio di domenica 12 ottobre, i concorrenti del Grande Fratello hanno dovuto decidere di mandare tre concorrenti nel tugurio. Grazia Kendi, dopo essere stata tra i tre più votati, è scoppiata in lacrime per la delusione e ha avuto un confronto scontro con Simone De Bianchi: "Io mi apro e voi mi chiudete in tugurio. Non siete normali". Oltre a lei dovranno lasciare la casa anche Francesco Rana e Omer Elomari.

Lo sfogo di Grazia

Gazia dovrà abbandonare momentaneamente la casa per andare in tugurio con Omer e Francesco.

Tale decisione non è stata presa bene dalla diretta interessata che è scoppiata a piangere e ha intavolato una botta e risposta con Simone De Bianchi: "Ho fatto fatica ad aprirmi e voi mi mandato in tugurio?

Ma non siete normali". La ragazza ha poi aggiunto di sentirsi isolata dal resto degli inquilini: "Quando torno in casa con voi faccio fatica a tornare ad aprirmi". Simone ha cercato di spiegare la sua scelta: "Ho deciso di mandarti in tugurio per non farti andare in nomination lunedì". Nonostante le spiegazioni del ragazzo, Grazia ha ribadito la sua delusione: "Andando al televoto avrei capito cosa pensa il pubblico di me". Successivamente Simone ha ribadito di aver fatto il nome di Grazia a fronte delle incomprensioni dei giorni scorsi. Donatella ha invece consigliato alla gieffina di non prendersela: "Queste cose devono accadere a tutti prima o poi".

L'accaduto

Nel primo pomeriggio di oggi 12 ottobre, i concorrenti hanno ricevuto un comunicato dalla regia: "Tutti i concorrenti tranne Rasha, Mattia, Ivana, Flaminia e Bena sono chiamati a decidere tre concorrenti da mandare in tugurio.

Mandandoli lontano non potranno concorrente per ottenere l'immunità durante la terza puntata".

Dunque su un fogliettino a forma di pomodoro, gli inquilini hanno scritto il nome del prescelto:

Omer, Donatella e Benedetta hanno nominato Francesco

Grazia, Giulia, Giulio e Jonas hanno votato per Omer

Simone, Francesca e Domenico hanno optato per Grazia

Matteo ha nominato Giulia

Francesco ha scritto il nome di Donatella

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato lo sfogo della 24enne toscana.

"Mi fa ridere che criticano Grazia per i suoi atteggiamenti infantili (è vero lo è), quando poi supportano gente ancora più infantile", ha commentato un utente. Un altro telespettatore ha commentato: "Che motivo c'era di mandare Grazia in tugurio?".

Tra gil utenti c'è chi ha criticato la 24enne: "Ma basta con questo atteggiamento da vittima". Un utente ha invece affermato: "Sta veramente esagerando visto che piange per ogni minima cosa. È un gioco dovrebbe prenderla con più leggerezza".