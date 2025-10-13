Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano come si evolveranno le vicende dei protagonisti del trono over. Nelle registrazioni delle puntate, effettuate il 23 e il 30 settembre, in onda prossimamente su Canale 5, secondo quanto riportato dal sito di Lorenzo Pugnaloni, continuerà il triangolo amoroso di Magda, contesa da Mario e Sebastiano, con quest’ultimo che vivrà un incontro passionale. Nel frattempo, Isabella avrà un acceso litigio con Christian, culminato in due schiaffi. Nulla di nuovo, invece, per Gemma Galgani, che continuerà a rimpiangere la fine della sua frequentazione con Mario.

Mario scopre che Isabella e Sebastiano sono stati in intimità

Come già anticipato nella puntata di Uomini e Donne andata in onda nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre, Magda uscirà a cena con Sebastiano. La serata tra i due avrà un epilogo inaspettato: dopo essersi scambiati un bacio il giorno precedente, i protagonisti del parterre over vivranno un incontro passionale. Questo episodio verrà raccontato al centro dello studio, alla presenza di Mario che, è bene ricordarlo, sta frequentando Magda. Il cavaliere pugliese non reagirà positivamente alla piega presa dalla situazione, ma la dama non sembrerà intenzionata a scegliere in esclusiva uno dei due. Proseguiranno inoltre le vicende sentimentali di Federico, impegnato nella conoscenza di Francesca e Agnese.

La scena in cui Isabella schiaffeggia Christian potrebbe essere tagliata

Nel frattempo, proseguirà anche il racconto di altri protagonisti del trono over. Isabella sarà al centro dello studio insieme a Cinzia, mentre entrambe parleranno della loro conoscenza con Mario. Nel frattempo, Isabella porterà avanti una frequentazione con Christian, ma il rapporto tra i due finirà col degenerare, tra accuse reciproche e tensioni crescenti. Durante il confronto, Isabella arriverà a dare due schiaffi a Christian, anche se non è certo che la scena verrà trasmessa su Canale 5. In passato, infatti, episodi simili sono stati tagliati in fase di montaggio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario è uscito in esterna con Gemma in amicizia

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Mario è rimasto turbato nel vedere Gemma in lacrime per lui. Per cercare di rimediare alla situazione, il cavaliere ha accettato di uscire in esterna con la dama torinese, ma solamente in amicizia. In studio ha poi raccontato di aver capito che Gemma non è la donna che desidera al suo fianco. Nel frattempo, Guido ha voltato pagina dopo la rottura con Gloria, concentrandosi esclusivamente su Federica. Anche lei, dal canto suo, ha deciso di approfondire la conoscenza soltanto con il cavaliere toscano.