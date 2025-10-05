Shaila Gatta nelle ore scorse sui social ha rivelato di aver ricevuto un "no" alle selezioni del cast di Tale e quale e show, programma in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1.

Shaila Gatta svela ai fan la bocciatura ai casting dei concorrenti di Tale e quale show

"Ho fatto il provino per Tale e Quale, era andato anche bene. Ho ricevuto tanti complimenti e avevo studiato tanto", ha rivelato Shaila Gatta nelle storie pubblicate sui propri profili social, anche se alla fine non è stata ammessa tra i concorrenti.

Dopo una serie di lezioni di canto, testimoniate anche in diversi post sul web, l'ex alunna di Amici ha quindi tentato di conquistarsi il ruolo di imitatrice nella trasmissione condotta da Carlo Conti ogni venerdì sera su Rai 1.

Tuttavia, non è riuscita nel suo obiettivo, come ha fatto sapere incalzata in un box di domande degli utenti su Instagram. In particolare Shaila ha affermato: "Ci sono cose che sono destinate a momenti presenti, altre in momenti futuri e alcune cose che magari non accadranno. Quello che non viene, non deve essere mai preso come una squalifica, bensì come una prova per capire se siamo adatti a combattere con noi stessi, continuare a studiare e lottare piuttosto che mollare".

Più In generale riflettendo sulla importanza dei rifiuti nella vita, Gatta ha affermato: "Tante volte i no mi hanno fatto molto più bene perché mi hanno fatto capire quanto fossi cazzuta nel volermi prendere e riprendere il mio posto nel mondo".

L'ex Amici per il futuro sogna Ballando con le stelle

Nonostante il "no" di Tale e quale show la ballerina non demorde e continua a coltivare le sue passioni, tenendo diversi sogni nel cassetto, fra cui quello di prendere parte un giorno a Ballando con le stelle. A tal proposito sui social, comunque, Shaila ha ammesso di considerare piuttosto improbabile la sua partecipazione allo show del sabato sera. A suo avviso, infatti, la Rai non avrebbe interesse a ingaggiarla al dancing show come concorrente ritenendola già esperta nel ballo dopo la partecipazione al talent di Amici di Maria De Filippi: "È uno dei programmi che più adoro in televisione, ma so che non accadrà mai. Io so ballare, quindi non mi prenderanno mai, secondo me non mi vogliono perché sarebbe vincere facile.

Oppure no, chi lo sa…".

Intanto la ventesima edizione di Ballando con le stelle ha preso il via in prima serata su Rai 1 lo scorso sabato 27 settembre e durerà fino al 20 dicembre. La conduzione è affidata come sempre a Milly Carlucci.